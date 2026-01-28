Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji
Vedení karlovarské policie prezentovalo data za rok 2025 na tiskové konferenci.
Ve středu dne 28. ledna 2026 proběhla tisková konference, kde ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa, náměstek ředitele pro SKPV plk. JUDr. Josef Rada, vedoucí odboru analytiky a kybernetické kriminality plk. Mgr. Roman Kohout, ředitelé a zástupce územních odborů - plk. Mgr. Stanislav Klauz, plk. Ing. Marek Konopásek, plk. Mgr. Miroslav Gonos a vedoucí odboru služby dopravní policie plk. Mgr. Pavel Žíha prezentovali vyhodnocení kriminality a dopravní nehodovosti v Karlovarském kraji za rok 2025.
REGISTROVANÁ KRIMINALITA 2025, VÝVOJ, ZPŮSOBENÉ ŠKODY
V roce 2025 bylo na území Karlovarského kraje registrováno 4 955 trestný činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 1 trestný čin. Objasněno bylo 2 629 trestných činů, což je v procentuálním vyjádření 53,1 %. Dodatečně bylo v roce 2025 objasněno dalších 616 trestných činů, celkem tak bylo objasněno 3 245 trestných činů.
Pro spáchání trestné činnosti bylo v loňském roce trestně stíháno 2 761 osob, což je o 95 více než v předchozím roce (z toho 1 464 recidivistů + 81).
V loňském roce došlo v Karlovarském kraji k nárůstu kybernetické kriminality (+ 48,8 %), hospodářské kriminality (+ 19,9 %), mravnostní kriminality (+ 14,1 %) nebo ostatních majetkových činů (+ 13,8 %). Naopak došlo k poklesu násilné kriminality (- 10,8 %) a majetkové kriminality (- 3,0 %), konkrétně například krádeží vloupáním (- 23,9 %).
Celkový objem hmotných škoda v roce 2025 činil přes 838 mil. korun. Nejvíce se na způsobených škodách podílela hospodářská kriminalita (54,3 %) nebo ostatní majetková trestná činnost (30,9 %).
Zajištěné hodnoty v rámci spáchaných trestných činů v Karlovarském kraji činily v loňském roce přes 140 mil. korun.
NÁSILNÁ KRIMINALITA
Na úseku násilné trestné činnosti bylo v Karlovarském kraji v roce 2025 spácháno 398 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 48 trestných činů (- 10,8 %). Objasněno bylo 276 násilných trestných činů, což je v procentuálním vyjádření 69,3 %. Dodatečně objasněno bylo dalších 75 trestný činů a celkem tak bylo objasněno 351 trestných činů.
V oblasti násilné kriminality lze konstatovat, že došlo k nárůstu vražd (+ 2), úmyslného ublížení na zdraví (+ 8) a nebezpečného vyhrožování (+ 6). K poklesu naopak došlo například u loupeží (- 5) nebo u vydírání (- 10).
Kriminalisté v loňském roce vyšetřovali 4 vraždy a u všech se podařilo zjistit pachatele. Došlo tak opět k 100 % objasněnosti. Jednalo se o 2 dokonané vraždy a 2 vraždy ve stádiu pokusu. Oproti roku 2024 došlo k nárůstu o 2 vraždy.
Registrovaná kriminalita loupeží v roce 2025 činila 48 skutků, což je oproti roku 2024 pokles o 5 případů (- 9,4 %). Počet objasněných loupeží se zvýšil na 42 skutků. Objasněnost loupeží v Karlovarském kraji vzrostla o 13 % a činila tak 87,5 %. Dodatečně bylo objasněno dalších 9 loupeží, celkem tak bylo v roce objasněno 51 skutků.
DROGOVÁ KRIMINALITA
Kriminalisté ze skupiny TOXI realizovali celkem 67 trestných činů. V roce 2025 bylo odhaleno 9 pěstíren a 3 varny pervitinu.
V roce 2025 bylo v Karlovarském kraji na úseku drogové kriminality registrováno 78 skutků, což je o 58 méně než v předchozím roce. K poklesu došlo u trestných činů nedovolené výroby a jiného nakládání s OPL a s jedy, kterých bylo řešeno 52 případů, což je pokles oproti předchozímu roku o 40 případů (- 43,5 %). Celková objasněnost drogové kriminality v roce 2025 činila 80,8 %.
K výskytu OPL na území Karlovarského kraje v období roku 2025 lze uvést, že největší podíl na trhu nadále zastává marihuana a pervitin, ojediněle se vyskytuje extáze, kokain, heroin, MDMA a některá léčiva.
Zajištěné hodnoty v souvislosti s TOXI kriminalitou činily v loňském roce 820 000 korun.
Jedním ze zajímavých případů drogové kriminality byla odhalená pěstírna na Chebsku a zajištění 40 kilogramů marihuany. O případu jsme informovali zde:Kriminalisté zajistili přes 40 kilogramu marihuany - Policie České republiky
MRAVNOSTNÍ KRIMINALITA
Mravnostních deliktů bylo v roce 2025 v Karlovarském kraji zjištěno 89 případů. Při srovnání roku 2024 a 2025 byl zaznamenán nárůst mravnostních trestných činů o 11 skutků, což činí nárůst o 14,1 %. V roce 2025 bylo objasněno 57 skutků. Objasněnost u těchto trestných činů oproti předchozímu roku vzrostla o 1,2 % a činila tak 64,0 %. Dodatečně bylo objasněno dalších 14 případů, celkem tak bylo objasněno 71 skutků.
Nejčastějšími páchanými trestnými činy bylo znásilnění ve 42 případech (+ 9). K nárůstu došlo například u dětské pornografie a zneužití dítěte k ní v 18 případech (+ 4).
MAJETKOVÁ KRIMINALITA
Na území Karlovarského kraje v roce 2025 došlo k 2 556 majetkovým trestným činům, což je o 78 trestných činů méně než v předchozím roce. Došlo tedy k poklesu o 3,0 %. Počet objasněných skutků majetkové kriminality oproti předchozímu roku vzrostl o 40 případů, a to na 967 skutků. Celková objasněnost majetkové kriminality v roce 2025 vzrostla o 2,6 % a činila tak 37,8 %. Dodatečně bylo v loňském roce objasněno dalších 233 majetkových trestných činů, celkem tak bylo objasněno 1200 skutků.
Nejčastěji docházelo ke krádežím vloupáním v 756 případech (- 238, - 23,9 %). Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mělo vloupání do ostatních objektů (300, - 73), do motorových vozidel (103, -72), do rodinných domů (59, -19) nebo víkendových chat (78, +7). K nárůstu kromě víkendových chat došlo například i u vloupání do kiosků (13, + 6). V roce 2025 objasněno bylo 246 skutků krádeží vloupáním. Zvýšil se počet objasněných krádeží vloupáním do víkendových chat o 61,1 % nebo vloupání – odcizení motorových vozidel dvoustopých o 60 %. Celková objasněnost krádeží vloupáním oproti předchozímu roku vzrostla o 2,9 % a činila tak 32,5 %. Celkem včetně dodatečně objasněných 60 případů bylo objasněno 306 skutků.
V roce 2025 došlo k nárůstu u krádeží prostých o 52 případů (+ 6,08 %), kterých bylo řešeno 907 skutků. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti měli krádeže v obchodech v 393 případech (+ 98). V roce 2025 bylo objasněno 594 skutků. Objasněnost krádeží prostýchvzrostla o 9,2 % a činila tak 65,5 %. Celkem bylo včetně dodatečně objasněných objasněno 664 skutků.
Registrovaná kriminalita ostatních majetkových trestných činů v roce 2025 činila 893 skutků, což je nárůst o 108 případů (+ 13,8 %) oproti předchozímu roku. Nejčastěji docházelo v rámci tohoto druhu trestné činnosti k podvodům v 557 případech (+ 147), poškození cizí věci ve 142 případech (- 17) nebo neoprávněnému opatření, padělání a pozměnění platební prostředku ve 133 případech (- 12). Objasněnost u ostatních majetkových trestných činůse snížila o 15,9 % a činila tak 14,2 %. Včetně dodatečně objasněných skutků bylo objasněno 230 skutků.
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA
Porovnáním spáchaných trestných činů za rok 2024 a 2025 bylo zjištěno, že došlo k nárůstu hospodářské kriminality o 58 případů (+ 19,9 %). Za rok 2025 tak bylo spácháno 349 trestných činů. V roce 2025 bylo objasněno 188 skutků hospodářského charakteru. Celková objasněnost hospodářské kriminality v roce 2025 vzrostla o 7,8 % a činila tak 53,9 %. Dodatečně bylo objasněno dalších 56 případů, celkem tak bylo objasněno 244 skutků.
V rámci hospodářské trestné činnosti došlo k nárůstu u podplácení (+ 18), porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (+ 28), porušení práv k ochranné známce a jiným označením (+ 37) nebo podvodům v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění (+ 9). K poklesu došlo například u padělání a pozměnění peněz (- 12) nebo u úvěrových podvodů (- 6).
Zajištěné hodnoty v rámci spáchaných trestných činů hospodářské kriminality činily v loňském roce přes 107 mil. korun. Největší podíl měli zajištěné nemovitosti.
Zajímavým případem realizovaným v loňském roce byl případ, kdy obvinění neoprávněně čerpali příspěvky na zdravotně postižené zaměstnance a způsobili tak škodu téměř 64 milionů kroun. O případu jsem informovali zde:Neoprávněně čerpali příspěvky na zdravotně postižené zaměstnance - Policie České republiky
OSTATNÍ A ZBÝVAJÍCÍ KRIMINALITA
Ostatní kriminalita se na území Karlovarského kraje oproti přechozímu roku zvýšila na 849 skutků (+ 111, + 15 %). Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mělo maření výkonu úředního rozhodnutí (480, + 129) nebo legalizace výnosů z trestné činnosti (70, + 57). K poklesu došlo například u výtržnictví (77, - 30). V roce 2025 bylo objasněno 668 skutků ostatní kriminality. Objasněnost vzrostla o 8 % a činila tak 78,7 %. Celkem tak bylo včetně dodatečně objasněných případů objasněno 758 skutků.
Zbývající kriminalita se snížila na 687 skutků (- 50, - 6,8 %). Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mělo ohrožení pod vlivem návykové látky (286, + 11) nebo zanedbání povinné výživy (117, - 70). V roce 2025 bylo objasněno 473 skutků zbývající kriminality. Objasněnost zbývající kriminality klesla o 3,1 % a činila tak 68,9 %. Celkem bylo včetně dodatečně objasněných případů objasněno 621 skutků.
TRESTNÁ ČINNOST CIZINCŮ
Počet trestných činů spáchaných cizinci na území Karlovarského kraje se oproti předchozímu roku zvýšil na 243 skutků (+ 39, + 19,1 %). Stíháno bylo 253 cizinců, což je o 25 (+ 11,0 %) více než v přechozím roce. Mezi nejčastější trestné činy páchané cizinci v roce 2025 patřilo porušení práv k ochranné známce a jiným označením (48), ohrožení pod vlivem návykové látky (37), maření úředního rozhodnutí a vykázání (33), dopravní nehody silniční nedbalostní (24), padělání a pozměnění veřejné listiny (16).
KYBERNETICKÁ KRIMINALITA
Trestná činnost páchaná v kyberprostoru v roce 2025 tvořila již 14,5 % z celkové registrované kriminality v Karlovarském kraji. V loňském roce bylo registrováno 716 trestných činů spáchaných internetem. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu o 235 trestných činů (+ 48,8 %). Objasněno bylo 82 skutků, což je o 6 případů více než v předchozím roce. Objasněnost tak činila 11,5 %.
Nejčastěji dochází k podvodům spojeným s prodejem a nákupem zboží nebo sériově páchaná trestná činnost za využití sociálního inženýrství, zejména podvodné investice a různé druhy phishingu. Pachatelé využívají stále sofistikovanější metody.
Škoda na kyber podvodech v roce 2025 dosáhla 150 mil korun.
REGISTROVANÁ KRIMINALITA ÚZEMNÍCH ODBORŮ
ÚZEMNÍ ODBOR KARLOVY VARY
V roce 2025 bylo v teritoriu územního odboru Karlovy Vary registrováno celkem 2136 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo nárůstu o 49 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 2,4 % více. Objasněnost vzrostla o 0,2 % a činila tak 48,2 %.
NÁSILNÁ KRIMINALITA
Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Karlovarsku v roce 2025 spácháno 184 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 11 trestných činů (- 5,6 %). Objasněno bylo v loňském roce 128 trestných činů. Objasněnost násilné kriminality vzrostla o 2,9 % a činila 69,6 %.
V loňském roce došlo na Karlovarsku ke 3 vraždám a všechny byly objasněny.
Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Karlovarsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví v 77 případech (+ 19), porušování domovní svobody v 29 případech (- 7), vydírání v 17 případech (- 8), nebezpečné vyhrožování v 23 případech (+1) a loupež v 12 případech (- 3).
MAJETKOVÁ KRIMINALITA
Na území Karlovarska došlo v roce 2025 k 1227 majetkovým trestným činům. Oproti roku 2024 došlo k nárůstu o 31 trestných činů (+ 2,6 %). V loňském roce bylo objasněno 460 trestných činů majetkové kriminality. Objasněnost majetkové kriminality vzrostla o 0,90 % a činila tak 37,5 %.
Na Karlovarsku došlo v roce 2025 k 327 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 117 skutků (- 26,4 %) méně než v předchozím roce, kdy došlo k 444 skutkům. Objasněnost krádeží vloupáním vzrostla oproti předchozímu roku o 1,9 % a činila tak 29,4 %. Nejčastěji kriminalisté na Karlovarsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů ve 125 případech (- 26), vloupání do motorových vozidel v 35 případech (- 58) nebo vloupání do víkendových chat v 35 případech (- 13).
Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Karlovarsku 462 trestných činů, což je o 73 skutků (+ 18,8 %) více než v předchozím roce, kdy došlo k 389 skutkům. Objasněnost krádeží prostých na Karlovarsku v roce 2025 vzrostla o 6,2 % a činila tak 66,9 %. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech ve 209 případech (+ 58), jízdních kol v 28 případech (+ 15) nebo věcí z motorových vozidel v 17 případech (- 4).
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA
Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo na Karlovarsku v roce 2025 spácháno 116 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 10 trestných činů (- 7,9 %). Objasněnost hospodářské kriminalityklesla o 12 % a činila tak 28,5 %.
Nejčastěji na úseku hospodářské trestné činnosti kriminalisté na Karlovarsku řešili trestné činy padělání a pozměnění peněz v 17 případech (0), neoprávněný přístup a poškození záznamu v počítačovém systému, opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla v 16 případech (+ 1), úvěrový podvod v 16 případech (- 7), padělání nebo pozměnění veřejné listiny v 15 případech (+ 8). Objasněno bylo v loňském roce 33 trestných činů (-18, - 35,3 %).
O jednom ze zajímavých případů z Karlovarska, kdy padesátiletý muž týral svou družku, ohrožoval výchovu dítě a nabízel dětem drogy, jsme Vás informovali zde: Týrání osoby žijící ve společném obydlí - Policie České republiky
ÚZEMNÍ ODBOR SOKOLOV
V roce 2025 bylo v teritoriu územního odboru Sokolov registrováno celkem 1320 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k nárůstu o 111 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 9,2 % více. Objasněnost vzrostla o 7 % a činila tak 60 %.
NÁSILNÁ KRIMINALITA
Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Sokolovsku v roce 2025 spácháno 114 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 12 trestných činů (- 9,5 %). Objasněno bylo v loňském roce 80 trestných činů násilné kriminality. Objasněnost násilné kriminality vzrostla o 9,1 % a činila tak 70,2 %.
Na Sokolovsku nedošlo v roce 2025 k žádné vraždě.
Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Sokolovsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví v 35 případech (- 6), nebezpečné vyhrožování v 25 případech (+ 4), loupež ve 16 případech (+ 4), vydírání ve 12 případech (- 2) a porušování domovní svobody ve 9 případech (- 3).
MAJETKOVÁ KRIMINALITA
Na území Sokolovska došlo v roce 2025 k 641 majetkovým trestným činům. Oproti roku 2024 došlo k nárůstu o 75 případů (+ 13,25 %). V roce 2025 bylo objasněno na Sokolovsku 289 trestných činů majetkové kriminality. Celková objasněnost majetkové kriminality v loňském roce vzrostla o 7,99 % a činila tak 45,09 %.
Na Sokolovsku došlo v roce 2025 k 191 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 1 skutek (+ 0,5 %) více než v předchozím roce. Objasněnost krádeží vloupáním vzrostla o 6,1 % a činila tak 44,5 %.
Nejčastěji kriminalisté na Sokolovsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů v 79 případech (- 3), vloupání do motorových vozidel v 21 případech (+ 10), vloupání do rodinných domů v 16 případech (- 7) a vloupání do bytů ve 13 případech (- 18).
Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Sokolovsku 228 skutků, což je o 55 skutků více (+ 31,8 %) než v předchozím roce, kdy došlo k 173 skutkům. Objasněnost krádeží prostých v roce 2025 na Sokolovsku vzrostla o 19,9 % a činila 73,7 %. Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech v 107 případech (+ 51), v jiných objektech v 27 případech (+ 7) nebo bytech v 11 případech (- 10).
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA
Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo na Sokolovsku v roce 2025 spácháno 87 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k nárůstu o 15 trestných činů (+ 20,8 %). Objasněno bylo v loňském roce 60 trestných činů. Objasněnost hospodářské kriminality vzrostla o 7,9 % a činila tak 69 %. Nejčastěji na úseku hospodářské trestné činnosti kriminalisté na Sokolovsku řešili trestné činy porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi v 30 případech (+ 29), úvěrový podvod v 10 případech (+ 1) nebo podvody v sociálním zabezpečení a nemocenském pojištění v 7 případech (+ 6).
Jedním ze zajímavých případů ze Sokolovska, který byl v roce 2025 realizován, byly odhalené dvě pěstírny konopí a zajištění 7 kilogramů marihuany. O případu jsme informovali zde - Kriminalisté odhalili dvě pěstírny konopí - Policie České republiky
ÚZEMNÍ ODBOR CHEB
V roce 2025 bylo v teritoriu územního odboru Cheb registrováno celkem 1499 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 159 trestných činů, v procentuálním vyjádření tedy o 9,6 % méně. Objasněnost vzrostla o 5,5 % a činila tak 53,8 %.
NÁSILNÁ KRIMINALITA
Na úseku násilné trestné činnosti bylo na Chebsku v roce 2025 spácháno 100 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 25 trestných činů (- 20 %). Objasněno bylo v loňském roce 68 trestných činů násilné kriminality. Objasněnost násilné kriminality činila vzrostla o 8 % a činila tak 68 %.
Na Chebsku došlo k jedné vraždě, která byla objasněna.
Nejčastěji na úseku násilné trestné činnosti kriminalisté na Chebsku řešili trestné činy úmyslné ublížení na zdraví ve 27 případech (- 5), loupež ve 20 případech (- 6), nebezpečné vyhrožování v 15 případech (+ 1) a porušování domovní svobody v 10 případech (- 11).
MAJETKOVÁ KRIMINALITA
Na území Chebska došlo v roce 2025 k 685 majetkovým trestným činům. Oproti roku 2024 došlo k poklesu o 187 trestných činů (- 21,4 %). Objasněno bylo v loňském roce 216 trestných činů majetkové kriminality. Objasněnost majetkové kriminality nepatrně klesla o 0,5 % a činila tak 31,5 %.
Na Chebsku došlo v roce 2025 k 238 trestným činům krádeží vloupáním, což je o 122 skutků (- 33,9 %) méně než v předchozím roce, kdy došlo k 360 skutkům. Objasněnost krádeží vloupáním v roce 2025 na Chebsku nepatrně klesla o 0,5 % a činila 27,3 %.
Nejčastěji kriminalisté na Chebsku u krádeží vloupáním řešili vloupání do ostatních objektů v 96 případech (- 44), vloupání do motorových vozidel v 47 případech (- 24), vloupání do víkendových chat v 19 případech (+ 9), odcizení součástek z motorových vozidel v 15 případech (- 12) nebo vloupání do rodinných domů v 14 případech (- 11).
Registrovaná kriminalita u krádeží prostých činila na Chebsku 217 trestných činů, což je o 76 skutků méně (- 25,9 %) než v předchozím roce, kdy došlo k 293 skutkům. Objasněnost krádeží prostých v roce 2025 na Chebsku vzrostla o 2 % a činila 53,9 %.
Největší podíl na tomto druhu trestné činnosti mají krádeže v obchodech v 77 případech (- 11), ostatní krádeže v 34 případech (- 27), krádeže v jiných objektech v 25 případech (- 10) nebo krádeže motorových vozidel ve 23 případech (+ 2).
HOSPODÁŘSKÁ KRIMINALITA
Na úseku hospodářské trestné činnosti bylo na Chebsku v roce 2025 spácháno 146 trestných činů. Oproti roku 2024 došlo k nárustu o 53 trestných činů (+ 57 %). Objasněno bylo v loňském roce 95 trestných činů. Objasněnost hospodářské kriminality vzrostla o 23,1 % % a činila tak 65,1 %. Nejčastěji na úseku hospodářské trestné činnosti kriminalisté na Chebsku řešili trestné činy porušení práv k ochranné známce a jiným označením v 48 případech (+ 48), podplácení ve 20 případech (+ 16) nebo padělání a pozměnění peněz v 17 případech (- 13).
Jedním ze zajímavých objasněných případů z Chebska, byl případ několika vykradených vozidel se škodou přibližně 400 000 korun. Obviněný muž skončil ve vazbě. O případu jsme informovali zde - Vykrádal zaparkovaná vozidla v Chebu - Policie České republiky.
DOPRAVNÍ NEHODOVOST
Na území Karlovarského kraje řešili policisté v roce 2025 celkem 2365 dopravních nehod. Ve srovnání s rokem 2024 se jedná o pokles dopravních nehod, konkrétně o 268 dopravních nehod méně.
Usmrceno bylo v roce 2025 na silnicích v kraji 13 osob, což je stejně jako předchozí rok. Při dopravních nehodách v roce 2025 bylo 55 osob těžce zraněno, což je o 9 méně, než v roce 2024. Lehce zraněno bylo v minulém roce 669 osob, tedy o 96 méně, než v roce předchozím. Hmotná škoda při dopravních nehodách v roce 2025 činila přes 172 milionů korun.
Nejčastější příčinou dopravních nehod v 1561 případech byl nesprávný způsob jízdy, což je zejména nevěnování se řízení motorového vozidla a situaci v silničním provozu. Dalšími nejčastějšími příčinami dopravních nehod byly nepřiměřená rychlost ve 377 případech a nedání přednosti ve 208 případech.
Nejčastěji docházelo v roce 2025 k dopravním nehodám v pátek (408 dopravních nehod) a v pondělí (350 dopravních nehod) nebo ve středu (349 dopravních nehod). Naopak k nejméně dopravním nehodám docházelo během sobot (297 dopravních nehod) a nedělí (290 dopravních nehod). Největší pokles dopravních nehod byl evidován v sobotu. Během tohoto dne bylo o 68 dopravních nehod méně než v roce 2024, kdy bylo 365 dopravních nehod.
V obci došlo v roce 2025 k 1638 dopravním nehodám, což je pokles oproti předchozímu roku o 124 dopravních nehod a mimo obec k 727 dopravním nehodám, což je pokles oproti předchozímu roku o 144 dopravních nehod.
Na dálnici došlo v roce 2025 k 93 dopravním nehodám, což je oproti loňsku o 8 dopravní nehod méně. Na silnicích prvních tříd došlo k 274 dopravním nehodám (-53), na silnicích druhých tříd k 331 dopravním nehodám (-28) a na silnici třetích tříd k 334 dopravním nehodám (- 59).
V roce 2025 byly na území Karlovarského kraje vyhlašovány dopravně bezpečnostní akce zaměřené na celkový dohled nad bezpečnostní a plynulostí v silničním provozu, zejména pak na dohled nad jízdou pod vlivem alkoholických nápojů a jiných návykových látek, nevěnování se řízení motorového vozidla, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a dodržování stanovených limitů rychlosti jízdy. Dopravní policisté se rovněž zaměřili na nejzranitelnější účastníky silničního provozu, kterými jsou chodci, cyklisté a řidiči motocyklů a elektro koloběžek.
Prioritami dopravní policie v Karlovarském kraji pro letošní rok je nepřiměřená rychlost, viditelný dohled, nevěnování se řízení, zranitelní účastníci a dohled podle lokalit.
CIZINECKÁ POLICIE A MIGRACE
Přestupky, správní delikty a správní řízení po linii služby cizinecké policie
Stejně jako v předchozích letech, i v roce 2025, bylo policisty z Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pokračováno v realizaci opatření směřujících k odhalování nelegální migrace a odhalování protiprávních jednání cizinců souvisejících s porušováním zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném znění. Pozornost byla zaměřena jak na realizaci kontrolních opatření, tak na realizaci opatření spadající do oblasti represivní. Policisté z cizinecké policie za rok 2025 vyřešili 1381 přestupků dle zákona č. 326/1999 Sb.
Faktorem, který stále ovlivňuje činnost policistů cizinecké policie, je ozbrojený konflikt na území Ukrajiny z roku 2022. V souvislosti s přílivem občanů Ukrajiny, hlídky odboru cizinecké policie provádí pobytové kontroly cizinců a kontroly ubytovatelů, kde je zjišťováno, zda cizinci pobývají na území České republiky oprávněně a zda jsou řádně plněny povinnosti ubytovatelů vyplývající z příslušných ustanovení zák. č. 326/1999 Sb., ve věci plnění povinností ubytovatele bylo v roce 2025 zjištěno 277 přestupků.
V roce 2025 bylo zahájeno 247 řízení o správním vyhoštění z důvodu podezření, že cizinec pobývá na území České republiky nelegálně, tedy bez platného oprávnění k pobytu a vydáno 28 rozhodnutí o zajištění cizince do záchytného zařízení. Na základě těchto skutečností bylo cizincům vydáno 385 výjezdních příkaz.
Kontrolní činnost ve vnitrozemí
Jedním z hlavních nástrojů v boji proti nelegální migraci, tak jak tomu bylo i v předchozích obdobích, byla v rámci možností kontrolní činnost policistů ve vnitrozemí, a to formou pobytových kontrol v rámci bezpečnostních akcí. Pobytové kontroly byly prováděny jak samostatně vlastní vyhledávací činností policistů cizinecké policie, tak i v součinnosti s dalšími útvary Policie ČR, příp. s dalšími státními kontrolními orgány.
Za rok 2025 bylo policisty cizinecké policie provedeno celkem 8620 pobytových kontrol, kdy se jednalo mimo jiné i o kontroly ubytovacích objektů (5213), objektů pro výdělečnou činnost (957) a hlavně kontroly nočních podniků, ve kterých bylo možné předpokládat, že se v nich zdržují cizinci. Noční podniky byly kontrolovány za účasti příslušníků kriminální policie a Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, kdy účelem bylo zjistit, zda se v nich nestaly cizinky obětí ve věci obchodování s lidmi. Kontroly byly dále prováděny, aby bylo zjištěno, zda se zde nenacházejí osoby, které by se zdržovaly na území České republiky nelegálně.
Jedním z nástrojů napomáhajících k odhalování nelegální migrace je i využívání speciální techniky, kterou jsou např. termovizní vozidla, či speciální vozidla tzv. „schengenbusy“, které policistům napomáhají efektivní kontrole při posuzování pravosti dokladů totožnosti předkládaných cizinci v rámci jejich kontrol přímo v terénu. Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje je dále vybaven speciální technikou Heart Beat detektorem, který je určen k vyhledávání osob přepravovaných v úkrytech nákladních vozidel, a to zejména ve vozidlech dodávkových či kamionech, které bývají nejčastěji využívány k přepravě migrantů přes území České republiky a přes území ostatních evropských států.
V souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny byly ze strany oddělení dokumentace OCP a oddělení dokladů a speciálních činností OCP ve zvýšené míře prováděny úkony související s odhalením padělaných a pozměněných listin, dokladů a potvrzení, které předkládali občané Ukrajiny za účelem získávání pobytových, živnostenských nebo řidičských oprávnění.
V souvislosti s pátráním po osobách a věcech policisté v roce 2025 řešil 436 záznamů ke ztracenému či odcizenému dokladu, které jsou zavedeny v schengenském informačním systému pod článkem 38. Kontrolní činností v terénu a kontrolu hlášení ubytovatelů bylo zjištěno 86 cizinců se záznamem v evidenci nežádoucích osob.
V rámci přeshraniční spolupráce s policií Spolkové republiky Německo bylo v roce 2025 realizováno 56 společných hlídek, z nichž 30 bylo na území České republiky a 26 na území SRN. Při těchto hlídkách bylo nasazeno 141 příslušníků Policie ČR a 155 policistů ze SRN, byla provedena kontrola 1981 osob.
O jedné z kontrol cizinecké policisté Karlovarského kraje zaměřené na kontroly autobusů i cestujících jsme informovali zde: Cizinecká policie kontrolovala autobusy i cestující - Policie České republiky.
PREVENCE
V roce 2025 byly preventivní aktivity zaměřeny na širokou veřejnost včetně dětí, studentů, seniorů a dalších cílových skupin. Tyto aktivity nejen zvyšovaly povědomí o různých formách kriminality a bezpečnostních hrozbách, ale také pomáhaly vytvářet bezpečnější prostředí pro všechny občany. Preventivní práce pokrývala širokou škálu témat od dopravní výchovy, bezpečnost v online prostředí, drogy až po ochranu měkkých cílů. Policejní preventisté v minulém roce osobně oslovili téměř 96 000 osob.
mjr. Mgr. Kateřina Pešková
28. 1. 2026