Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Neoprávněně čerpali příspěvky na zdravotně postižené zaměstnance
Předkládali padělané listiny a způsobili škodu téměř 64 milionů korun.
Kriminalisté z odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 57 a 58 let z Karlových Varů a jedné právnické osoby, které obvinili ze spáchání zvlášť závažných zločinů dotačního podvodu a padělání a pozměnění veřejné listiny a zločinu úvěrového podvodu.
Mladší z dvojice obviněných byl jednatelem a starší ředitelem společnosti, která se zabývá zejména úklidem a ostrahou budov pro firmy. V rámci toho v letech 2022 až 2024 podávali prostřednictvím datové zprávy Úřadu práce v Praze žádosti o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Postupně takto podali žádosti na přibližně 66 milionů korun. V souvislosti s těmito žádostmi předkládali padělané listiny, které měly být vystaveny například správou sociálního zabezpečení, finančním úřadem či zdravotní pojišťovnou. Zároveň měly zprávy obsahovat nepravdivou informaci, že společnost nemá ke dni, kdy byla žádost o příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, vůči těmto institucím žádný dluh. Oba jednali s úmyslem neoprávněně obohatit svou společnost a zároveň věděli, že společnost má vůči těmto institucím dluh.
Na základě takto zfalšovaných veřejných listin užitých obviněnými jako pravých bylo společnosti postupně neoprávněně úřadem práce jako příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením vyplaceno téměř 56 milionů korun z 66 milionů korun požadovaných v rámci podaných žádostí.
Dalšího takto podobného jednání se dopustili v srpnu roku 2024, kdy jménem společnosti požádali u bankovní instituce o poskytnutí kontokorentního úvěru do výše 8 milionů korun, zároveň o poskytnutí účelově určeného úvěru v maximální výši 4 miliony korun. V rámci požadovaného úvěru v celkové výši 12 milionů korun byli bankovní institucí vyzváni k předložení potvrzení finančního úřadu a správy sociálního zabezpečení, ze kterého bude vyplývat, že společnost nemá u těchto institucí žádné nedoplatky. I v tomto případě poskytli bankovní instituci padělané listiny, podle kterých neměla společnost žádné nedoplatky. Společnost v tu doba měla u uvedených institucí dluh, čehož si byli oba dobře vědomi. Na základě nepravdivých údajů byl společnosti poskytnut požadovaný úvěr. Následně z něj bylo postupně vyčerpáno téměř 7 milionů korun.
Dvojice obviněných mužů tímto svým jednáním způsobila celkovou škodu téměř 64 milionů korun.
V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na deset let.
nprap. Jakub Kopřiva
21.11.2025