Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Vykrádal zaparkovaná vozidla v Chebu

Způsobil škodu 400 tisíc, nakonec skončil ve vazbě. 

Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.

Obviněný muž měl na přelomu října a listopadu letošního roku vniknout v Chebu do několika zaparkovaných vozidel. Ve většině případů měl u automobilů rozbít skleněnou výplň, vniknout dovnitř a odcizit téměř vše cenné, co našel. Takto měl poškodit a vykrást osm vozidel na několika parkovištích.

Z vozidel měl odcizit například tablet, mobilní telefon, peníze či třeba brýle. V jednom případě do vozidla pouze vnikl, ale nic neodcizil, pouze ho poničil.

Kromě toho měl z prodejny čerpací stanice odcizit karton cigaret.

Tímto svým jednáním měl osmačtyřicetiletý muž původem ze Znojma způsobit škodu přibližně 400 tisíc korun.

Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení se jednotlivými případy usilovně zabývali a nakonec muže zadrželi. Po provedených úkonech byl muž z rozhodnutí Okresního soudu v Chebu vzat na vazbu.

V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.

nprap. Jakub Kopřiva
6. 11. 2025

Odkazy do noveho okna

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

Foto

Foto 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 