Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Vykrádal zaparkovaná vozidla v Chebu
Způsobil škodu 400 tisíc, nakonec skončil ve vazbě.
Chebští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže a poškození cizí věci.
Obviněný muž měl na přelomu října a listopadu letošního roku vniknout v Chebu do několika zaparkovaných vozidel. Ve většině případů měl u automobilů rozbít skleněnou výplň, vniknout dovnitř a odcizit téměř vše cenné, co našel. Takto měl poškodit a vykrást osm vozidel na několika parkovištích.
Z vozidel měl odcizit například tablet, mobilní telefon, peníze či třeba brýle. V jednom případě do vozidla pouze vnikl, ale nic neodcizil, pouze ho poničil.
Kromě toho měl z prodejny čerpací stanice odcizit karton cigaret.
Tímto svým jednáním měl osmačtyřicetiletý muž původem ze Znojma způsobit škodu přibližně 400 tisíc korun.
Kriminalisté ve spolupráci s policisty z obvodních oddělení se jednotlivými případy usilovně zabývali a nakonec muže zadrželi. Po provedených úkonech byl muž z rozhodnutí Okresního soudu v Chebu vzat na vazbu.
V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na tři roky.
nprap. Jakub Kopřiva
6. 11. 2025