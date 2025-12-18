Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Cizinecká policie kontrolovala autobusy i cestující
Bylo zkontrolováno devět autobusů a přes 300 osob.
V sobotu 13. prosince letošního roku se uskutečnila v Karlových Varech akce cizinecké policie, konkrétně oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, oddělení dokumentace a oddělení dokladů a specializovaných činností. Akce, která byla zaměřena na kontrolu autobusů, a to jak linkových tak zájezdových, se zúčastnili i policisté z dopravního inspektorátu – dálničního oddělení Lubenec.
Na odstavném parkovišti poblíž odbočky na Olšova Vrata bylo během téměř pěti hodin zkontrolováno devět autobusů přijíždějících do Karlových Varů. Kontrola osob v autobusech byla zaměřena zejména na kontrolu dokladů, které cizinci potřebují na území České republiky.
V rámci akce bylo zkontrolováno celkem 316 osob v devíti kontrolovaných autobusech. V jedenácti případech policisté přestupek vyřešili příkaz na místě, tedy pokutou.
V podobných akcích budou policisté z cizinecké policie pokračovat i v budoucnu, a to na různých místech v Karlovarském kraji.
nprap. Jakub Kopřiva
18. 12. 2025