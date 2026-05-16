Naši dva policisté uspěli v celostátní anketě POLICISTA ROKU 2025
Hodnotící komise vybrala z desítek nominací v osmi kategoriích.
Mimořádného úspěchu dosáhlo také Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Hned dva jeho nominovaní policisté uspěli v celostátní anketě Policista roku 2025. Kapitán Michal Hynek z odboru obecné kriminality získal vítězné ocenění v kategorii Policista roku a pprap. Martin Medvedyk z odboru cizinecké policie ze Solnice, byl oceněn za druhé místo v kategorii Policejní sportovec roku.
Policista roku: kapitán Michal Hynek
Vyšetřovatel Michal Hynek patří k absolutní špičce v oblasti vyšetřování násilné trestné činnosti. Dlouhodobě se věnuje těm nejnáročnějším případům, jejichž brutalita a složitost zasahují nejen vyšetřovatele, ale i širokou veřejnost.
Jeho profesní bilance je mimořádná. Jako hlavní zpracovatel uzavřel již osmdesát případů kvalifikovaných jako vraždy a podílel se také na vyšetřování dalších přibližně padesáti.
Rok 2025 pro něj znamenal mimořádně náročné období. Hned na začátku roku se kriminalistům podařilo objasnit vraždu cizinky, jejíž tělo muž polil žíravinou ve snaze znemožnit identifikaci (https://policie.gov.cz/clanek/aktualizace-iii-nalez-zenskeho-tela.aspx). V únoru následovalo vyšetřování mimořádně brutální dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně v Hradci Králové (https://policie.gov.cz/clanek/napadeni-v-obchode-aktualizace-iii.aspx). V březnu kriminalisté nalezli v silném proudu řeky Metuje tělo neznámé osoby a útočníky vypátrali během dvaceti hodin (https://policie.gov.cz/clanek/aktualizace-ii-znasilneni-a-vrazda.aspx). V srpnu pak odhalili skutečné okolnosti úmrtí ženy nalezené v garáži ve Vrchlabí (https://policie.gov.cz/clanek/aktualizace-ii-nasilny-trestny-cin-s-tragickym-nasledkem.aspx).
Michal Hynek vyniká mimo jiné mimořádnými schopnostmi při vedení výslechů. Při výsleších v minulosti významně přispěl mimo jiné i k tomu, že se podařilo rozmluvit pachatele takzvaných heparinových vražd. Jeho práce je spojena s vysokou odborností, zkušeností, psychickou odolností a mimořádným nasazením.
Policejní sportovec roku: podpraporčík Martin Medvedyk
Druhé místo v kategorii Policejní sportovec roku získal pprap. Martin Medvedyk z odboru cizinecké policie ze Solnice.
Během krátké služby dokázal propojit špičkový sportovní výkon světové úrovně s profesionalitou policisty a výrazně se zasazuje o dobré jméno Policie České republiky. Dlouhodobě dosahuje mimořádných výsledků v silovém trojboji, které jej řadí mezi světovou elitu. V květnu 2024 vytvořil světový rekord ve dřepu výkonem 400 kilogramů v kategorii mužů do 125 kg. V roce 2025 pak zvítězil na PHL Arena Championship ve Španělsku ve váhové kategorii do 110 kg a zároveň obsadil 2. místo v absolutním pořadí elitních závodníků. Celkovým výkonem 862,5 kg potvrdil své postavení mezi nejlepšími závodníky tohoto sportu (https://policie.gov.cz/clanek/policista-z-kralovehradeckeho-kraje-zapsal-svetovy-rekord-ve-drepu.aspx).
Svým profesionálním vystupováním, férovostí a skromností reprezentuje hodnoty Policie České republiky – disciplínu, odolnost, respekt k pravidlům i týmovou spolupráci. Na veřejnosti i mezi kolegy působí jako přirozený ambasador fyzické připravenosti a zdravého životního stylu.
Mezi kolegy je vnímán jako spolehlivý policista a člověk, kterého si lidé váží. Sportovní disciplínu přenáší i do služby, v níž vystupuje klidně, s rozvahou a odpovědností. Výrazně pomohl také při záchraně lidského života, kdy i pod tlakem náročné situace jednal rychle, klidně a správně.
Úspěch obou policistů je významným oceněním nejen jejich policejní práce, ale také vysoké profesionality a odbornosti. Oba svým přístupem dokazují, že služba u policie není jen zaměstnáním, ale především odpovědností, vytrvalostí a ochotou obstát i v mimořádně náročných situacích.
„Úspěch dvou našich policistů v celostátní anketě Policista roku 2025 vnímám jako mimořádné ocenění jejich práce, ale také jako potvrzení vysoké úrovně profesionality celého Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Oba dokazují, každý ve své oblasti, co znamená služba veřejnosti. Je to odbornost, vytrvalost, odpovědnost a osobní nasazení. Oběma za jejich práci, reprezentaci a šíření dobrého jména Policie České republiky upřímně děkuji. Zároveň děkuji všem policistkám, policistům a občanským zaměstnancům našeho krajského ředitelství, kteří svou každodenní prací přispívají k bezpečí lidí v našem kraji,“ uvedl plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který se slavnostního předání ocenění rovněž zúčastnil.
Kompletní výsledky s fotogalerií jsou k dispozici zde: https://policie.gov.cz/clanek/policista-roku-2025.aspx
mjr. Magdaléna Vlčková
16.5.2026