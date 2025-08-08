AKTUALIZACE II - Násilný trestný čin s tragickým následkem
Kriminalisté obvinili druha zemřelé.
AKTUALIZACE II. ze dne 21.4.2026
Minulý týden bylo ukončeno vyšetřování případu, který se stal v srpnu loňského roku ve Vrchlabí.
Obviněný je nadále stíhán vazebně a kompletní spis jsme předali na Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby ze spáchání trestných činů ublížení na zdraví s následkem smrti, pohlavní zneužití, nedovolené výroby a jiné nakládnání s omamnými a psychtropními látkami a s jedy a z tretsného činu nedovolené ozbrojování.
por. Pižlová Šárka, DiS.
V uplynulých dnech krajští kriminalisté rozšířili trestní stíhání 39letého muže, který byl původně obviněn ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti. Nově čelí obvinění ze znásilnění, přičemž poškozenou je nezletilá osoba. Kromě toho je stíhán i za přečiny nedovolené výroby a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako za nedovolené ozbrojování.
Při jeho zadržení kriminalisté zajistili neobvyklou zbraň – střelby schopnou tužku, jejíž nebezpečnost byla potvrzena balistickou expertizou. V souvislosti s novými skutky mu nyní hrozí trest odnětí svobody v délce 5 až 12 let. Obviněný nadále zůstává ve vazbě.
Vyšetřování nadále pokračuje, přičemž kriminalisté zadali řadu znaleckých posudků, včetně posudku z odvětví sexuologie. Kromě uvedeného trestního řízení je muž postaven před soud i v dalších případech, které se týkají přečinů ublížení na zdraví, nebezpečného vyhrožování, výtržnictví a nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropními látkami.
V minulosti byl již devětkrát pravomocně odsouzen za majetkovou i násilnou trestnou činnost.
por. Pižlová Šárka, DiS.
9. 10. 2025
V pondělí 4. srpna 2025 ve večerních hodinách přijali policisté oznámení o nehybně ležící ženě ve věku 42 let, nalezené v garáži ve Vrchlabí. Na místo byly ihned vyslány složky integrovaného záchranného systému, které zahájily resuscitaci. Přes veškerou snahu se však ženu nepodařilo oživit.
Policisté při prvotním ohledání zjistili, že žena utrpěla viditelné hematomy v obličejové části hlavy. Případem se začali zabývat kriminalisté z Trutnova a následně se zapojili i kriminalisté z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Nařízená soudní pitva potvrdila, že žena zemřela v důsledku aktivního jednání jiné osoby. Lékaři jako příčinu smrti určili krvácení do mozku.
Kriminalisté během prověřování zjistili, že večer 3. srpna 2025 ženu fyzicky napadl její partner (39 let), a to opakovanými údery pěstmi. Muže zadrželi a dne 6. srpna 2025 ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu ublížení na zdraví s následkem smrti. Za tento čin mu hrozí trest odnětí svobody v délce 5 až 10 let.
Vzhledem k závažnosti skutku a jeho bohaté trestní minulosti, která zahrnuje i násilnou trestnou činnost, podal policejní orgán podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
por. Karolína Macháčková
8.8.2025