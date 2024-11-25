Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE III - Nález ženského těla
Mrtvá žena byla nalezena v jednom královéhradeckém bytě.
AKTUALIZACE III.: Kriminalisté Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ukončili vyšetřování případu zvlášť závažného zločinu vraždy, ze kterého byl obviněn tehdy 25letý muž z Hradecka. Vyšetřovací spis je kompletní a byl dne 7. srpna 2025 předán krajské státní zástupkyni společně s návrhem na podání obžaloby.
V průběhu vyšetřování kriminalisté ve spolupráci s kolegy z Přerova objasnili i další případ, kdy tentýž obviněný na jaře roku 2024 fyzicky napadl jiného muže. Útočil údery pěstmi a kopem, čímž mu způsobil vážná zranění. Tento útok byl kvalifikován jako pokus zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví a přečin výtržnictví.
V případě uznání viny hrozí obviněnému trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně výjimečný trest.
por. Karolína Macháčková
9.8.2025
_________________________________________________________________________________________________________________
AKtUALIZACE II.: Ze zvlášť závažného zločinu vražda kriminalisté obvinili 25letého muže z Hradecka. Podezřelého muže se podařilo zadržet v úterních odpoledních hodinách v Pardubicích po přibližně 48 hodinách od oznámení nálezu mrtvé ženy. K zadržení byla vyslána zásahová jednotka, která muže překvapila při nastupování do vozidla, omezila ho na svobodě a převezla do Hradce Králové, kde ho předala kriminalistům. Tohoto muže nejprve objevili na kamerových záznamech kriminalističtí analytici, kteří na něj narazili po prověření několika desítek hodin záznamů poskytnutých z několika kamer v domě a jeho blízkého okolí. Poté policisté porovnáváním fotografií a svou výbornou místní a osobní znalostí vytipovali tohoto muže.
Až ve včerejších večerních hodinách se podařilo za pomoci cizinecké policie, zjistit, že se jedná o 52letou ženu čínské státní příslušnosti, která měla v České republice povolený pobyt.
Ze soudní pitvy vyplynulo, že žena byla usmrcena okolo půlnoci ze soboty na neděli (23. – 24.11.). Muž ji měl zardousit a kvůli zahlazení stop posypat obličej a horní část trupu žíravinou. Jelikož ženu usmrtil zvlášť surovým a trýznivým způsobem hrozí mu trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.
Muž, který se dopustil i další násilné trestné činnosti v Přerově, byl dnešního dne soudcem Okresního soudu v Hradci Králové vzat do vazby.
por. Iva Kormošová, 28.11.2024, 9.40
________________________________________________________________________________________________________________
AKTUALIZACE I.: Včerejšího dne se policistům podařilo zadržet podezřelého muže z vraždy. V současné době probíhají další úkony trestního řízení. Podrobné informace poskytneme zítřejšího dne.
por. Iva Kormošová, 27.11.2024, 14.10
_________________________________________________________________________________________________________________Včera (24.11.) o půl třetí odpoledne byla v bytě jednoho panelového domu na Novém Hradci Králové nalezena mrtvá žena zatím nezjištěné totožnosti. Kriminalisté ohledáním těla zjistili, že se jedná o násilné úmrtí, proto zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vražda. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená soudní pitva.
Pachateli, po kterém intenzivně pátráme, v tomto případě hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo trest výjimečný.
por. Iva Kormošová
25.11.2024, 10.15