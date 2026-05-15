POLICISTA ROKU 2025
Slavnostní akt 26. ročníku prestižní ankety POLICISTA ROKU 2025 je za námi. Nejlepší policistky, policisté a zaměstnanci Policie České republiky převzali dnes večer na Pražském hradě ocenění za svou práci. Ceny předali ministr vnitra Lubomír Metnar, policejní prezident genpor. Martin Vondrášek a další představitelé resortu. Hodnotící komise vybrala z desítek nominací v osmi kategoriích.
ČIN ROKU
prap. Martin Učeň, prap. Jakub Marek a nstržm. Štěpán Pruchnicki, dálniční oddělení Chrlice, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Poslední březnový den roku 2025 policisté z dálničního oddělení Chrlice prováděli běžnou silniční kontrolu na křížení dálnic D1 a D2. Krátce před devátou hodinou u nich zastavilo vozidlo s vyděšenými rodiči, kterým během jízdy do nemocnice přestal dýchat teprve měsíční chlapeček.
Z této běžné služby se během několika vteřin stal boj o život. Policisté ani na okamžik nezaváhali. Dítě si převzali přímo na dálničním tělese a za plného provozu zahájili resuscitaci. Jeden z policistů prováděl nepřímou srdeční masáž, druhý přivolával záchrannou službu a zároveň uklidňoval zoufalou matku, třetí zajišťoval bezpečnost provozu na frekventovaném úseku dálnice.
Minuty se zdály nekonečné. Pak ale přišel zlom. Chlapečkovi se podařilo obnovit životní funkce a jeho pláč byl tím nejlepším potvrzením, že jejich rychlá reakce měla smysl. Policisté ho následně předali do péče zdravotnické záchranné služby k transportu do nemocnice.
Zásah probíhal v extrémně rizikovém prostředí, pod enormním psychickým tlakem a bez jakékoli jistoty výsledku. Přesto policisté obstáli – profesionálně, klidně a lidsky. Svým jednáním zachránili to nejcennější, co může existovat.
POLICISTA ROKU
kpt. Michal Hynek, odbor obecné kriminality, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Vyšetřovatel Michal Hynek patří k absolutní špičce v oblasti vyšetřování násilné trestné činnosti. Dlouhodobě se věnuje nejnáročnějším případům, jejichž brutalita a složitost zasahují nejen vyšetřovatele, ale i širokou veřejnost. Jeho profesní bilance je mimořádná — jako hlavní zpracovatel uzavřel již osmdesát případů kvalifikovaných jako vraždy a podílel se také na vyšetřování dalších padesáti.
Rok 2025 pro něj znamenal mimořádně náročné období. Hned na začátku roku se podařilo objasnit vraždu cizinky, jejíž tělo pachatel polil žíravinou ve snaze znemožnit identifikaci. V únoru následovalo vyšetřování mimořádně brutální dvojnásobné vraždy prodavaček v prodejně Action. V březnu kriminalisté nalezli v silném proudu řeky Metuje tělo neznámé osoby a pachatele vypátrali během dvaceti hodin. V srpnu pak odhalili skutečné okolnosti úmrtí ženy nalezené v garáži ve Vrchlabí.
Michal Hynek vyniká mimo jiné mimořádnými schopnostmi při vedení výslechů. V minulosti se mu podařilo přimět k výpovědi například i Petra Zelenku, pachatele takzvaných heparinových vražd.
TÝM ROKU
odbor analytiky a kybernetické kriminality, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
V roce 2025 dosáhl tým mimořádných výsledků s celostátním a mezinárodním přesahem. Je potřeba zmínit případ „Bitcoinmat“, případ „Sázkař“, ukončený pravomocným odsouzením pachatele za podvody se škodou převyšující 1,7 milionu korun, rozsáhlou operací „Kurýr“ s více než 50 dílčími skutky a zajištěnými prostředky odhalené sítě legalizace výnosů z trestné činnosti ve výši přes 10 milionů korun a zajištěnými 8 SIMpooly při domovní prohlídce.
K nejvýznamnějším patřila akce s názvem „Mince“, při které ve spolupráci s NCTEKK, EUROJUSTEM a ukrajinskými orgány byla rozkryta síť podvodných call center na Ukrajině a zadrženo bylo přes 100 osob.
Velký význam pro bezpečnost českého kyberprostoru měla také akce „Šarlatán“ ve které policisté vstoupili do kontaktu s náboráři bankovních účtů na síti Telegram a ve spolupráci s pražskými kolegy se podařilo 3 osoby identifikovat a rozpracovat.
SPECIALISTA ROKU
kpt. Jiří Esö, analyticko-právní oddělení, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Erudovaný právník s neustálou touhou po sebevzdělávání. Aktivně si vyhledává nejsložitější kauzy a žádá jejich přidělení ke zpracování. Některými z konkrétních výsledků jeho práce bylo řešení paušalizace cestovních náhrad s důrazem na spravedlivé vyplácení a odbourání administrativní zátěže, principy fungování náhradové komise nebo problematika regresního vymáhání náhrad škod. Právě u regresního vymáhá škod za dopravní nehodu a také služební úraz příslušníka dosáhl v soudních řízeních přelomových judikátů, které mohou do státního rozpočtu vracet miliony korun ročně. Díky hloubce znalostí hmotného a procesního práva v kombinaci s excelentní zdatností v právní teorii a schopnosti vnímat právo jako celek i na první pohled nesouvisejících právních předpisům, se stal velkou oporou i poradní komisi policejního prezidenta.
VELITEL ROKU
mjr. Aleš Dostál, vedoucí speciální pořádkové jednotky, Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Aleš Dostál od svého nástupu do velitelské funkce dokázal výrazným způsobem stabilizovat personální situaci speciální pořádkové jednotky, zkvalitnit technické i taktické vybavení a posunout její připravenost na zcela novou úroveň. Pod jeho vedením se jednotka systematicky připravuje na řešení těch nejnáročnějších bezpečnostních opatření – od rizikových veřejných shromáždění přes pátrací akce až po mimořádné krizové situace.
Jeho styl velení spojuje profesionalitu s lidským přístupem. Dokáže být rozhodný i klidný, náročný i férový. Právě tato rovnováha z něj činí velitele, kterému lidé důvěřují a kterého jsou ochotni následovat i ve chvílích, kdy jde o bezpečnost a odpovědnost v tom nejširším slova smyslu.
ZAMĚSTNANEC ROKU
doc. Oldřich Krulík, úřad služby kriminální policie a vyšetřování, Policejní prezidium České republiky
Docent Oldřich Krulík je odborník, analytik a pedagog spjatý s fungováním státní správy již čtvrt století. Své profesní zkušenosti a znalosti získané na Ministerstvu zahraničních věcí, Ministerstvu vnitra a také na Policejní akademii České republiky posledních pět let uplatňuje na úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.
Ve své práci se dlouhodobě zaměřuje na analytickou, výzkumnou a koncepční činnost v oblasti bezpečnosti. Podílí se na tvorbě strategických materiálů, odborných analýz a podkladů, které mají zásadní význam pro rozhodování vedení policie i pro meziresortní spolupráci. Je autorem či spoluautorem desítek odborných studií a textů, které propojují teorii s praktickými potřebami bezpečnostních složek. Z konkrétních přínosů vybíráme tvorbu predikcí v situačních zprávách ÚSKPV – UKRinfo nebo zapojení do tvorby Národního modelu kriminálních analýz.
Docent Oldřich Krulík je respektovaný pro svou odbornou erudici, schopnost srozumitelně formulovat složitá témata, spolupracovat napříč útvary a přenášet poznatky z akademického prostředí do každodenní praxe policie. Jeho práce má dlouhodobý, systémový a celospolečenský dopad.
SPORTOVEC ROKU
nprap. Andrea Korbelová, školní policejní středisko, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Andrea Korbelová je trojnásobnou šampionkou z mistrovství světa smíšených bojových umění. Tituly má z disciplín Karate, Kickboxing a Kali Light Contact s holí. Je držitelkou mistrovského pásu II. Danu v karate a k němu přidala I. Dan v havajském smíšeném bojovém umění Kajukenbo. Ve volné čase působí jako trenérka úspěšné školy bojových umění Bushido Dojo a Complete Self Defence Systém. Momentálně připravuje sebe i své svěřence pod hlavičkou české reprezentace na letošní Světový pohár v Budapešti. Andrea Korbelová také drží národní rekord v počtu přerážených stavebních tvárnic, kterých jedním úderem zlomila osm.
Jako instruktorka služební přípravy zúročuje tvrdou sportovní přípravu a roky práce na nejvytíženějším jihomoravském obvodním oddělení Brno-střed a pohotovostně-eskortním oddělení.
SÍŇ SLÁVY
genmjr. v. v. Jiří Komorous
Jiří Komorous patří k nejvýznamnějším osobnostem moderní historie Policie České republiky. Více než čtyřicet let služby zasvětil ochraně vnitřní bezpečnosti státu a budování profesionální, respektované a mezinárodně uznávané policie.
Ke sboru nastoupil v roce 1984. Zlomovým obdobím se stal boj proti drogám – v polovině 90. let stál u zrodu Národní protidrogové centrály, kterou následně čtrnáct let vedl a kterou proměnil v respektované pracoviště s úzkou spoluprací s předními zahraničními partnery, včetně Interpolu a americké DEA.
Zkušenosti z operativy i řízení uplatnil rovněž jako náměstek ministra vnitra a v letech 2013–2025 jako ředitel Ochranné služby. Pod jeho vedením dosáhl útvar špičkové úrovně v ochraně nejvyšších ústavních činitelů i zahraničních delegací.
Jeho profesní dráhu charakterizuje nekompromisní postoj k organizovanému zločinu, důraz na statečnost, spravedlnost, profesionalitu a morální integritu. Přirozený respekt si získal nejen odborností, ale i tím, že nikdy nezapomněl na své policejní začátky.
Všem oceněným srdečně gratulujeme. Jejich profesionalita, odvaha i každodenní nasazení jsou inspirací.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
15. května 2026