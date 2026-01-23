Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Kriminalita a bezpečnostní situace v kraji za rok 2025
Nárůst skutků o 326, objasněno o 114 skutků více než v roce 2024.
Vloni bylo na území Královéhradeckého kraje spácháno v součtu 7057 trestných činů, což je o 326 více než v předchozím roce, jedná se tedy o nárůst o 4,6 %. Celková objasněnost se stále pohybuje nad hranicí 50 %, konkrétně se vloni podařilo objasnit 53,2 % registrované kriminality, oproti předchozímu roku jde o pokles objasněnosti o necelé jedno procento, konkrétně o 0,88 %.
Personální oblast
Řady policistů v Královéhradeckém kraji se vloni rozrostly o 103 nových policistů, což je druhý nejvyšší počet přijatých uchazečů od roku 2010. Pokud od tohoto počtu odečteme odcházející policisty, tak loňský rok skončil nárůstem o 15 policistů. V řadách policie sloužilo v loňském roce v našem kraji 317 žen, což je 18 % z celkového počtu. Úspěšnost u psychotestů, což je jeden ze zásadních kroků přijímacího řízení, osciluje i nadále kolem 50 procent.
Kriminalita
Nejzávažnějších násilných skutků, vražd, evidujeme za rok 2025 celkem osm. Nejčastěji zmiňovaným případem byla dvojnásobná vražda, k níž došlo v jednom z královéhradeckých obchodů v únoru 2025. V březnu jsme objasnili případ týkající se útoku na ženu se sexuálním podtextem, který se stal na Jaroměřsku. Krátce na to zaměstnalo krajské kriminalisty objasnění případu násilí na několikaměsíčním dítěti v Hradci Králové, jehož se měl dopustit jeho tehdy 36letý otec. Dítě později zemřelo. V součtu se jedná o čtyři případy dokonaných vražd, kdy jsme u všech těchto čtyř případů podali státnímu zástupci podnět na podání návrhu obžaloby. Některé z těchto čtyř případů již pokročily v rámci trestního řízení na řízení před soudem. Od listopadu vyšetřujeme násilný útok mezi dvěma vězni, kdy jeden napadl druhého a způsobil mu řezná poranění. Vězeň je stíhán pro pokus vraždy.
Další tři případy jsou v rozpracované fázi kvalifikované prozatím jako pokus vraždy s tím, že ve dvou případech jsou aktéry nezletilé osoby. Poslední případ byl původně právně kvalifikován jako přečin ublížení na zdraví, ale po vyhotovení vyžádaných znaleckých posudků došlo nedávno ke změně právní kvalifikace, přičemž se jedná o podezření ze spáchání vraždy ve stadiu pokusu. Společným jmenovatelem všech tří případů je fakt, že se staly v domácím prostředí a všechny tři případy pojí rodinný prvek.
Vzhledem k tomu, že se první dva případy týkají osob mladších 15 let a u posledního případu nedošlo zatím ani k zahájení trestního stíhání a věc je stále v prověřování, není možné poskytnout aktuálně více informací. V součtu evidujeme čtyři případy vražd ve stadiu pokusu a čtyři případy dokonaných vražd.
Nejvyšší nárůst trestné činnosti jsme ve vybraných sledovaných parametrech zaznamenali u majetkové linie, konkrétně u krádeží prostých, a to o 5,14 %. Podobný nárůst jsme však sledovali u krádeží prostých i v předchozí roční bilanci.
Ve velkém stále evidujeme oznámení týkající se kriminality páchané v internetu, tzv. kyberkriminality, která v důsledku tvoří zhruba pětinu nápadu trestné činnosti v našem kraji. Pachatelé hledají neustále nové způsoby, kterými cílí na peníze důvěřivých spoluobčanů. I nadále platí, že objasňování této trestné činnosti bývá nejobtížnější, mnohdy sebere veškeré úspory lidí, kteří jsou pod různými pohrůžkami telefonujících pachatelů nuceni si vzít i úvěr, aby „ochránili své úspory“. Paradoxně o ně následně přicházejí.
„Statisticky došlo v porovnání s předchozím obdobím k poklesu vražd o jednu. Z osmi případů je polovina vražd dokonaných a námi ukončených podáním podnětu státnímu zástupci na podání obžaloby. U tří případů, které jsou stále rozpracované a kvalifikované prozatím jako pokus vraždy, mohu veřejnost uklidnit, že se odehrály v domácím prostředí a motivem byly s největší pravděpodobností opravdu jen rodinné vztahy. Kriminalisté odvedli v uplynulém roce obrovský kus práce, a to nejenom na objasnění té nejzávažnější trestné činnosti, ale například i při zajišťování majetku v rámci trestního řízení,“ uvádí plk. Mgr. Ladislav Tomášek, náměstek ředitele pro SKPV. Jde o proces preventivního opatření, kdy dojde k ochraně majetku, který může v budoucnu sloužit k úhradě způsobené škody, zajištění navíc výrazně omezuje možnosti pachatelů financovat další trestnou činnost. „Kriminalistům se v průběhu uplynulého roku podařilo v rámci finančního šetření zajistit majetek v celkové hodnotě převyšující 157 milionů korun. Úspěchy v této oblasti jsou výsledkem detailní analytické práce, koordinace více odborných útvarů, kdy právě tato kombinace umožňuje efektivně odhalovat složité finanční toky, které se pachatelé často snaží skrývat,“ vysvětluje plk. Mgr. Ladislav Tomášek.
Při objasňování trestné činnosti jsou v mnoha případech stěžejní kvalitní kamerové systémy měst a obcí. Prakticky každý den pomáhají policistům v našem kraji rozkrývat průběh událostí nebo přispívají k pátrání po pachatelích. V oblasti využívání záznamů velmi úzce spolupracujeme se zástupci samospráv, kteří provoz kamerových systémů mají ve svých gescích. Kamerové systémy však neslouží jen k odhalování trestné činnosti. Výrazně pomáhají také při zajišťování bezpečnosti na silnicích, při objasňování dopravních nehod či při udržování veřejného pořádku například během sportovních a kulturních akcí. Pravidelné zkvalitňování těchto systémů je proto důležitou cestou nejen k prevenci kriminality, ale i k efektivnímu vedení trestního řízení. Získané záznamy často představují cenný důkazní materiál, který kriminalistům umožňuje trestné činy rychleji a přesněji objasňovat. To vše přispívá k vyšší bezpečnosti každého občana v Královéhradeckém kraji.
„Co se priorit služby kriminální policie a vyšetřování v Královéhradeckém kraji týká, opět se zaměříme například na šetření, prověřování a vyšetřování trestné činnosti páchané dětmi a na dětech, zejména v oblasti mravnostní kriminality, ale také trestné činnosti páchané v kyberprostoru. Zaměříme se rovněž ve větší míře i na hospodářskou trestnou činnost,“ uzavírá plk. Mgr. Ladislav Tomášek.
Uniformovaná policie
Odbory služby pořádkové, dopravní či cizinecké policie, policistky a policisté na operačním středisku či na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, ale také policisté zásahové jednotky či na oddělení služební kynologie se řadí k tzv. uniformované policii, která v drtivé většině přichází do styku s veřejností při zásazích jako první.
„V loňském roce se o pomoc na linku 158 obrátilo 62449 oznamovatelů, tedy zhruba o tři tisíce oznamovatelů více než v roce předloňském. Při pátracích akcích jsme v 10 případech zachránili život pohřešovaných, a to díky včasnému zásahu policistek a policistů týmu STOPA. Policisté se ve 220 případech zapojili ve větším počtu i do bezpečnostních opatření či policejních akcí. V 60 případech jsme dohlíželi na bezpečnost při fotbalových či hokejových utkáních v krajské metropoli,“ uvedl plk. Ing. Per Dušek, náměstek ředitele pro „uniformovanou“ policii.
V několika případech jsme si vzájemně vypomáhali se zajištěním bezpečnosti i s jinými krajskými ředitelstvími. Už více než rok má za sebou tým policistů sloužících pod označením VELITEL POLICIE. „Vloni byl tým zařazen do 289 událostí významnějšího charakteru. Na podzim jsme těmto policistům pořídili speciální vestavbu do služebního vozidla Škoda Kodiaq, která umožňuje pružněji a efektivněji reagovat při náročnějších zásazích,“ vypočítává plk. Ing. Per Dušek.
„V oblasti zbraní a střeliva jsme ve spolupráci s lékaři prověřovali 31 držitelů zbraní, a to z důvodu změny zdravotního stavu, přičemž v 11 případech došlo k zadržení jejich zbraní. Jednačtyřicet osob se zbrojního průkazu vzdalo dobrovolně,“ doplnil plk. Ing. Per Dušek.
Policisté cizinecké policie v Královéhradeckém kraji provedli v roce 2025 více než 10 tisíc pobytových kontrol, které dlouhodobě představují klíčový nástroj dohledu nad dodržováním pobytového režimu cizinců. Díky cílené kontrolní činnosti bylo odhaleno 62 padělaných nebo pozměněných dokladů, což je o 9 případů více než v roce 2024. Výsledky kontrol se mimo jiné promítly do výrazného nárůstu počtu zahájených správních řízení o správním vyhoštění, který v roce 2025 dosáhl 173 případů, tedy o 72 více než v předchozím roce. Tyto výsledky potvrzují vysoké nasazení policistek a policistů odboru cizinecké policie, jejich systematický přístup a tím v důsledku významný přínos pro vnitřní bezpečnost Královéhradeckého kraje v oblasti cizinecké problematiky.
I vloni jsme se věnovali intenzivnímu výcviku policistů ke zvládnutí mimořádných událostí AMOK, cvičení většího charakteru jsme uspořádali na Magistrátu města Hradec Králové a několik dalších se uskutečnilo v dalších teritoriích kraje.
Do dalšího období se úsek vnější služby zaměří kromě priorit cílících na dopravu (viz níže) také na pokračující výcvik policistů pořádkových jednotek a proškolení dalších policistů plnících u zásahů roli VELITELE POLICIE. Pokračovat budou uniformovaní policisté i v důsledném prověřování podnětů na změnu zdravotní způsobilosti držitelů zbrojních průkazů. Důraz bude i v příštím roce kladen na výcvik spojený se zásahem proti aktivnímu útočníkovi.
Oblast dopravy
V Královéhradeckém kraji evidujeme za loňský rok 4422 dopravních nehod. Za loňský rok zemřelo při 16 dopravních nehodách na silnicích celkem 20 osob, což je nejnižší počet od roku 2018, kdy zahynulo při dopravních nehodách 18 osob. Nejčastější příčinou byl způsob jízdy, porušení rychlostních limitů a přednost v jízdě. Nejvíce usmrcených osob a dopravních nehod evidujeme, stejně jako předloni, na silnicích 1. třídy.
Snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách za loňský rok ve srovnání s předchozími roky přičítáme zejména zodpovědnějšímu chování samotných účastníků silničního provozu, ale svůj podíl na této příznivější statistice mají i policisté, kteří průběžně po celý rok dohlíželi na bezpečnost na silnicích, ať už viditelně či skrytě. V loňském roce jsme uskutečnili celou řadu dopravně bezpečnostních akcí, při nichž jsme ve velkém zaměřovali právě na neukázněné řidiče, jejichž chování vede na našich silnicích k vážným dopravním nehodám, mnohdy s tragickými následky. Policistky a policisté odsloužili v loňském roce při 68 dopravně bezpečnostních akcích vyšší počet hodin, tedy více než 200 tisíc, ve výkonu služby.
„Přestože počty dopravních nehod s tragickými následky na silnicích v našem kraji klesly, nebereme tento vývoj jako důvod k polevení našich činností. Každý řidič, kterého odhalíme pod vlivem alkoholu nebo drog, pro nás znamená o jedno reálné riziko méně a především snížení nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu. I v letošním roce proto zaměříme pozornost na skupiny, které patří mezi nejzranitelnější – zejména chodce, cyklisty a motocyklisty. Nekázeň řidičů bohužel stále přetrvává, a proto budeme i nadále v rámci našich možností provádět cílené kontroly tak, abychom na silnicích zajistili co nejvyšší míru bezpečí,“ uzavírá plk. Ing. Petr Dušek.
Uniformovaní policisté jsou obvykle prvními, kdo přijíždějí k místu události, nebo těmi, kdo se o ní jako první dozvědí prostřednictvím tísňové linky v roli operačního důstojníka. V krátkém okamžiku musí rozhodnout o dalším postupu, určit priority a zvládnout i situace, v nichž jde o život či zdraví. Takové zásahy vyžadují nejen přesné plnění zákonných povinností, ale také citlivý a profesionální přístup k lidem, kteří se často nacházejí v kritických chvílích. „Za práci, kterou v loňském roce odvedli, jim právem náleží upřímné poděkování,“ ocenil jejich nasazení plk. Ing. Petr Dušek.
Oblast ekonomiky
V roce 2025 byly v rámci ekonomického úseku profinancovány investice v celkové výši přes 77 milionů korun, které zahrnovaly jak oblast nemovitého majetku, tak rozsáhlé technologické a strojní vybavení. V oblasti nemovitostí bylo realizováno šest stavebních investic v hodnotě přes 20 milionů korun, například projektová příprava výstavby nových objektů obvodního oddělení Jaroměř a Třebechovice pod Orebem či rekonstrukce zázemí kynologie a garáží. Strojní investice dosáhly téměř 13 milionů korun a zahrnovaly mimo jiné moderní přístrojové vybavení pro kriminalistickou techniku, potápěčskou techniku, hydraulické prostředky či balistické přilby.
Další prostředky směřovaly do ICT, kde bylo realizováno šest investic za více než 2,7 milionu korun a pořízen neinvestiční IT majetek v hodnotě přes 9,5 milionu, zaměřený především na modernizaci výpočetní techniky, softwarových licencí a forenzních technologií. Významnou položku tvořily investice do vozového parku, kde bylo pořízeno 23 kusů automobilního majetku za více než 41 milionů korun, včetně služebních vozidel Škoda Kodiaq, VW Transporter, Toyota Hilux či specializovaného autobusu pro krizové situace. Pokračovali jsme také v realizaci projektů v rámci 17. výzvy IROP, zahrnujících například dopravní techniku pro krizové situace, výjezdové vozidlo pro řešení CBRN hrozeb či projekt zodolnění územního odboru Trutnov. Současně byly předloženy projekty na výstavbu nových objektů obvodního oddělení Jaroměř a obvodního oddělení Třebechovice pod Orebem a modernizaci technologií operačních středisek.
Pokračovala také realizace projektů z programu „Národní plán obnovy“, zaměřených na posílení kybernetické bezpečnosti a modernizaci komunikační infrastruktury. V roce 2025 byly rovněž zahájeny přípravy na zavedení metody EPC, která má zajistit energeticky úsporná opatření na osmi policejních objektech formou dlouhodobě garantovaných úspor. Tento krok zahrnuje podrobnou energetickou analýzu, výběr odborného poradce a následné výběrové řízení na poskytovatele energetických služeb. Navržená opatření se budou týkat zejména modernizace osvětlení, regulace technologií, využití obnovitelných zdrojů energie a zlepšení řízení energetických systémů. Celkově rok 2025 potvrdil důraz na modernizaci infrastruktury, technologickou vybavenost a energetickou efektivitu, což významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti, efektivity i kvality poskytovaných služeb.
„Dlouhodobě usilujeme o to, aby naši policisté měli při výkonu služby co nejlepší podmínky a moderní nástroje, které jim umožní pracovat efektivně, bezpečně a důstojně. Každá technologie, která policistům pomůže rychleji vyhodnotit situaci v terénu nebo přesněji zmapovat průběh událostí, se ve výsledku promítá do vyšší bezpečnosti občanů. Jsou to investice, které zlepšují nejen samotný výkon služby, ale i každodenní život lidí v městech a obcích našeho kraje,“ doplňuje plk. Marek Baudyš, náměstek ředitele zodpovědný za ekonomiku.
„V loňském roce jsme zaměřili naše náborové aktivity ještě více ke studentům. Prohloubili jsme více spolupráci se třemi vybranými středními školami v rámci projektu ambasadorství, jehož vznik jsem v našem kraji inicioval v roce 2024. Studenti se i nadále aktivně zapojují do mnohých simulovaných zásahů, stávají se součástí policejních zákroků. Více než dvacítka studentů z těchto tří škol byla k nám v loňském roce přijata do služebního poměru, a to zejména na obvodní oddělení, “ uvádí plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a dodává, že součástí efektivní spolupráce se středními školami bylo v loňském roce i uspořádání prvního ročníku Hradecké policejní sedmičky, který zajímavou formou prolnul zábavu se soutěží.
Preventisté krajského ředitelství se v uplynulém období podíleli na přípravě a realizaci 2045 přednášek a besed, během nichž oslovili více než 96 tisíc osob. Ve své činnosti se zaměřovali především na témata kybernetické bezpečnosti dětí i dospělých, dopravní výchovy pro nejmenší i začínající řidiče, problematiky návykových látek, trestní odpovědnosti a také na oblast aktivního útočníka a ochrany měkkých cílů. Přednášky byly určeny širokému spektru cílových skupin – dětem a studentům všech typů škol, pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, dospělým osobám včetně rodičů a zaměstnanců, veřejnosti všech věkových skupin.
„Velké poděkování patří všem složkám integrovaného záchranného systému, které s námi denně spolupracovaly při řešení mnoha mimořádných událostí. Jejich profesionalita, připravenost a ochota reagovat v kteroukoli denní dobu jsou pro naši práci nepostradatelné. Každý zásah je týmovým úsilím, kde se jednotlivé složky vzájemně doplňují a společně zajišťují ochranu životů, zdraví i majetku. Bez této úzké součinnosti by se naše práce neobešla a výsledky, kterých dosahujeme, jsou i jejich zásluhou,“ sdělil plk. Mgr. Petr Sehnoutka.
„Je na místě vyjádřit poděkování všem policistkám, policistům i občanským zaměstnancům Policie ČR v kraji. Díky jejich každodenní práci se Královéhradecký kraj dlouhodobě řadí mezi nejbezpečnější regiony v celostátních průzkumech i statistikách. Naši policisté se starají o bezpečí obyvatel kraje, ať už jde o běžný výkon služby, nebo situace, kdy zachraňují lidské životy – často i mimo službu,“ uzavřel plk. Mgr. Petr Sehnoutka.
mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, L.L.M.
23. leden 2026