Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

7-7-7 aneb Hradecká policejní SEDMIČKA

KRAJ – Středoškoláci změří síly pod křídly Policie ČR

Sedm kilometrů, sedm stanovišť a sedmičlenná družstva. Sedmička se tento pátek, 6. června 2025, stane společným jmenovatelem prvního ročníku akce Hradecká policejní SEDMIČKA. Středoškoláky z desítky škol z Královéhradeckého kraje čeká v Městských lesích první ročník této soutěže pořádané Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje.

Na startu se sejde celkem deset družstev, přičemž každé bude složeno ze sedmi účastníků. Šest z nich bude z řad středoškoláků a sedmým bude náš policista, instruktor, který bude soutěžní tým doprovázet a bude jakýmsi jeho mentorem či garantem.

Sedmikilometrový úsek je protkán sedmi stanovišti, kterými budou muset soutěžní týmy úspěšně projít. Soutěžní klání pro řádně přihlášené účastníky začne v devět hodin ráno.

Atmosféru závodu umocní prezentace ukázek a vybavení policejních složek. Některé policejní složky budou zajímavou formou zapojené i do plnění úkolů na stanovištích.

„Spolupráci se středními školami jsme navázali již dříve. V intenzivnější rovině probíhá v rámci projektu ambasadorství už více než rok se třemi vybranými středními školami. S mnoha dalšími středními školami pracujeme, a to i v linii preventivní. Nyní jsme se rozhodli dát šanci středoškolákům i z dalších škol a poutavou formou jim přiblížit práci Policie ČR a zároveň jim nabídnout zážitkový den plný soutěžních i organizačních výzev a ukázek. To co na soutěžící na stanovištích čeká, se dozvědí až tam,“ vysvětluje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.

Už při samotném plánování této zajímavé akce se číslovka sedm stala jasným společným jmenovatelem. „Sedmička se prolnula s organizátorstvím v mnoha ohledech. Sedmičlenné družstvo, sedm stanovišť, sedm kilometrů. Doufám, že bude pro všechny soutěžící sedmička šťastným číslem,“ vzkazuje soutěžícím plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

Start závodu je v devět hodin v prostoru kynologické stanice v městských lesích, kde budou k vidění i ukázky policejních činností. Zhruba kolem třetí hodiny odpolední budou vyhlášeny výsledky.

Místo události: https://maps.app.goo.gl/Cf4gPocVb8RoF6bv8

mjr. Magdaléna Vlčková

4.6.2025

vytisknout e-mailem