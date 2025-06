Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

CVIČENÍ: Zásah proti ozbrojenému pachateli

Cvičení IZS na Magistrátu města Hradec Králové.

Po deváté hodině ranní začali dnes (3.6.2025) první volající oznamovat na tísňovou linku 158, že v budově Magistrátu města Hradec Králové se pohybuje více útočníků, patrně dva, kteří jsou vyzbrojeni střelnými zbraněmi. Z dalších oznámení je zřejmé, že před budovou magistrátu rovněž došlo ke střetu vozidla s osobami, které se v tu chvíli před budovou nacházely. Ihned po tom, co operační důstojníci přijali první oznámení, nasměrovali k budově dostupné policejní hlídky, kromě jiného také VELITELE POLICIE a zásahovou jednotku.

Informace o mimořádné události mezitím obdrží i další složky IZS, konkrétně Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Městská policie Hradec Králové, které se okamžitě aktivují ve svých opatřeních.

Mezitím se dva pachatelé, kteří se pohybují po veřejně přístupných chodbách magistrátu, snaží dostat, každý v jednom křídle budovy, do kanceláří a dalších prostor. Na linku 158 volají další a další lidé, kteří sdělují, co se v budově na různých místech odehrává a potvrzují tím oznámení od předchozích volajících. Operační důstojníci, kteří v tu chvíli přijímají další oznámení, slyší kromě hlasu vystrašených oznamovatelů v pozadí hovoru i křik a střelbu.

Oznamovatelé se jich ptají, co mají dělat, cítí se bezradní. V budově převládá panika, úředníci a veřejnost, která se v obou křídlech v danou dobu nachází, se stává svědkem situace, kdy pachatelé neváhají některé osoby zranit či usmrtit. Lidé se schovávají do kanceláří a snaží se zabarikádovat. Další prchají buď z budovy ven, nebo do vyšších pater. Všudypřítomný křik a střelba umocňují ještě více už beztak napjatou atmosféru. V tu dobu se už u budovy magistrátu sjíždějí první policejní hlídky, které pod vedením VELITELE POLICIE, vstupují do budovy s cílem vypátrat pachatele a eliminovat jej.

Další dostupné policejní hlídky usměrňují provoz v okolí a uzavírají příjezdové komunikace tak, aby se k místu události dostala další vozidla IZS a mohla mít pro práci a výkon činnosti odpovídající manévrovací prostor.

Z důvodu sílící paniky a stresu většího počtu osob, které budou potřebovat psychickou pomoc, byli na místo povoláni zároveň policejní krizoví interventi a krizoví interventi dalších složek IZS. Ti se na místě zdrželi podle aktuálních potřeb.

Místo události je i s vymezeným prostorem v okolí magistrátu pro práci složek IZS z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřené.

Informace v tu chvíli proudí napříč všemi směry, ať už od policistů na operačním středisku směrem k volajícím oznamovatelům a zpět k zasahujícím hlídkám, tak i v rámci IZS.

V bezpečné zóně, v prostorách za dvorem magistrátu, je zřízen evakuační prostor pro zraněné i nezraněné osoby, které budovu do této chvíle opustily. Na místě, které je policejně střežené, dostávají lidé informace k vývoji situace a k dalšímu postupu. Teprve, když je prostor bezpečný, vstoupili do něj záchranáři s hasiči. Z budovy bylo třeba kromě zraněných evakuovat do bezpečí také všechny další osoby, které se před útočníkem schovaly nebo byly v budově uzamčené.

Policistům se podařilo dopadnout v budově dva pachatele, kteří napadli zhruba třicítku osob, z nichž událost nepřežily 4 osoby a další byly zraněné těžce, středně a lehce.

Pro Policii ČR však práce v místě události zdaleka nekončí. Po eliminaci pachatelů navíc začínají na místě pracovat i krajští kriminalisté. Musejí provést řadu neopakovatelných a neodkladných procesních úkonů, které budou nezbytné pro následné vedené trestní řízení. Budou například ohledávat místa činů a samozřejmě vyslýchat, jak pachatele, tak svědky i zraněné a provádět řadu dalších činností.

„Letos jsme cvičení obohatili o prvek služby kriminální policie a vyšetřování, který je rovněž nezbytnou a významnou součástí policejní práce. I když samotné cvičení trvá od začátku do konce jen desítky minut, tak následné kroky vedoucí k řádnému objasnění věci v souladu se zákonem jsou mnohdy i záležitostí týdnů až měsíců. Děkuji vedení města Hradec Králové a zejména paní primátorce za propůjčení jedné ze stěžejních budov veřejné správy v naší krajské metropoli, kde jsme měli společně s dalšími složkami IZS možnost si vyzkoušet zásah a přesvědčit se o tom, že veškeré procvičované postupy a součinnost mezi sebou navzájem, opět zafungovala na výbornou,“ hodnotí cvičení plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje a děkuje i veřejnosti za strpění dočasných dopravních omezení v okolí budovy Magistrátu města Hradec Králové, která byla nezbytná pro zachování bezpečnosti jak veřejnosti, tak všech, do tohoto cvičení zapojených, osob.

Jak se chovat při zásahu ozbrojeného pachatele ukazuje toto video: Utíkej, schovej se, bojuj.

Cvičení AMOK na Univerzitě v Hradci Králové v květnu 2024.

Jednotlivé složky integrovaného záchranného systému si tímto cvičením prověřily koordinaci aktivit při zásahu, vyzkoušely si akceschopnost a další činnosti, které jsou, pro podobné zákroky, nezbytné.

„Podobná taktická cvičení jsou pro všechny zúčastněné složky integrovaného záchranného systému velmi přínosná. Umožňují nejen prakticky si vyzkoušet vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými složkami, ale také prověřit a procvičit strategickou úroveň řízení, která je klíčová zejména při řešení takových mimořádných událostí. Naším společným cílem je, aby si všechny zasahující jednotky – včetně operačních středisek – osvojily a zautomatizovaly postupy stanovené v typových činnostech. Pouze důsledným výcvikem v realistických podmínkách můžeme dosáhnout toho, že i při reálném zásahu, kdy jsou zasahující vystaveni enormnímu stresu a extrémním okolnostem, bude zásah veden na vysoké profesionální úrovni,” uvedl náměstek pro úsek IZS a operačního řízení plk. Ing. Jan Čech.

„Zaměřili jsme se na nácvik důležitých postupů pro řešení mimořádných událostí. Prověřili jsme dojezdové časy výjezdových skupin i činnost vybraných záchranářů, kteří jsou určeni pro zásahy při událostech s hromadným postižením zdraví. Velký důraz jsme kladli na komunikaci zdravotnického operačního střediska s výjezdovými skupinami a prověřili jsme jejich vzájemnou spolupráci přímo v terénu, protože koordinace všech zúčastněných je v takových situacích naprosto klíčová. Děkujeme za možnost si takový zásah vyzkoušet právě v reálném prostředí veřejné budovy, protože má svá specifika, která je nutné znát, pochopit a dobře zvládnout. Podobné příležitosti jsou pro naši připravenost velmi cenné," říká MUDr. Libor Seneta, ředitel Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

„Městská policie HK je další ozbrojenou složkou působící na území statutárního města a z tohoto důvodu je nutné, aby strážníci dokázali profesionálně zakročit i v rámci útoku ozbrojeného pachatele. Na základě vyhodnocení minulých cvičení a bohužel i reálných situací, které se na území města staly, byla MP nucena zavést změny, které zvýší připravenost strážníků. Dle zkušeností PČR byl zaveden institut tzv. „Velitele zásahu MP“ a dále byl zintenzivněn systém odborné a fyzické přípravy. Zároveň byli určení strážníci vybaveni balistickými štíty a helmami, " uvádí Mgr. Martin Žďárský, ředitel Městské policie Hradec Králové.

„Nabídku Policie ČR uspořádat cvičení zaměřené na eliminaci aktivního střelce v hlavní budově magistrátu města jsem uvítala. Podobně se k této věci postavila i většina zaměstnanců, kteří v této budově mají své pracoviště, jejich zájem zúčastnit se cvičení byl opravdu velký. I když jsme všichni věděli, že jde o cvičení, prožitek byl velmi autentický a silný. Teprve dodatečně bude možné vše vyhodnotit a zamyslet se nad opatřeními, která by bylo možné pro zvýšení bezpečnosti v budově přijmout,“ říká Mgr. Markéta Bartušová, tajemnice Magistrátu města Hradec Králové.

„Náš současný svět se výrazně proměňuje a bezpečnostní rizika bohužel neustále rostou. I v Česku dochází k událostem, se kterými jsme dosud neměli nikdy žádné zkušenosti A přestože Hradec Králové patří k nejbezpečnějším českým sídlům, ani našemu městu se tyto události nevyhnuly. I proto je třeba se na nejrůznější rizikové situace aktivně připravovat,“ hodnotí primátorka statutárního města Hradec Králové Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

mjr. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA, LL. M.

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

por. Mgr. Martina Götzová, MBA

Hasičský záchranný sbor ČR, Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje

Bc. Lucie Hanušová

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje

Eva Kněžourová

Městská policie Hradec Králové

a

Mgr. Kateřina Rohlíčková

Magistrát města Hradec Králové

3. 6. 2025

