Zlatá královéhradecká zásahovka
Z prestižního závodu ŠUMAMAN přivezla pojedenácté zlato
Pětice policistů ze zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje ovládla s jasným náskokem letošní prestižní závod ŠUMAMAN 2026. Královéhradečtí policisté tak navázali na mimořádně úspěšnou historii tohoto závodu a na nejvyšší stupínek se vrátili způsobem, který potvrzuje jejich dlouhodobou výbornou připravenost, fyzickou odolnost i týmovou sehranost.
Pouze v loňském roce skončili naši policisté druzí. Předtím, v roce 2024, stáli na prvním místě už posedmé v řadě. Letos se po krátké přestávce vrátili tam, kde jsou v tomto závodě zvyklí být — na zlatou pozici. Od počátku konání soutěže ŠUMAMAN tak zásahová jednotka Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje přivezla už jedenácté zlato.
Letošního 29. ročníku se zúčastnilo 15 družstev z různých útvarů. Trať byla i tentokrát mimořádně náročná. GPS lokátor na hodinkách našich soutěžících policistů spočítal celkovou délku tratě na 47 kilometrů.
„Nejtěžší disciplínou byl pro nás přenos břemene v síťovém tunelu. Jinak jsme celou trať absolvovali bez chyb a v rychlém tempu, takže se nám do výsledného času nezapočítaly ani žádné časové penalizace,“ přibližuje bezprostřední dojmy ze závodu Pavel, kapitán našeho pětičlenného družstva.
Závod prověřil sílu, vytrvalost, schopnost rychlého rozhodování i absolutní důvěru mezi jednotlivými členy týmu. Právě tyto vlastnosti jsou pro členy zásahové jednotky zásadní nejen při soutěžích, ale především při ostrých zákrocích, k nimž vyrážejí v těch nejnáročnějších situacích. Jsou to policisté, kteří jsou připraveni chránit bezpečnost obyvatel nejen Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale všude tam, kde je zapotřebí podpory vysoce vycvičeného a sehraného týmu.
Přípravu na letošní ŠUMAMAN policisté ze zásahové jednotky nepodcenili — a výsledek ukázal, že se tvrdá práce vyplatila. „Ke konci jsme věděli, že si vedeme dobře, a to byl moment, díky kterému jsme si závod a zejména jeho závěr moc užili,“ říká Pavel.
Radost z vítězství panovala i přímo v zásahové jednotce. „Kolegové potvrdili, že i ve velmi náročných podmínkách dokážou fungovat jako jeden celek. Jejich výkon byl výsledkem poctivé přípravy, disciplíny a vzájemné důvěry. Přesně na těchto hodnotách stojí i naše každodenní služba veřejnosti,“ uvedl velitel zásahové jednotky.
Úspěch soutěžního týmu ocenil také ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, který byl již druhým rokem osobně v místě závodu. „Zásahová jednotka je elitním útvarem, který zasahuje v mimořádně náročných situacích. Tito policisté chrání bezpečnost obyvatel Královéhradeckého a Pardubického kraje často v podmínkách, které vyžadují odvahu, profesionalitu, fyzickou i psychickou odolnost a absolutní spolehlivost. Jedenácté zlato ze ŠUMAMANA je úctyhodným sportovním výsledkem, ale zároveň i důkazem jejich dlouhodobé připravenosti. Patří jim za to velké uznání a poděkování,“ uvedl plk. Mgr. Petr Sehnoutka, který všechny ocenil a osobně jim poděkoval.
Královéhradecká zásahová jednotka tak znovu potvrdila, že patří mezi absolutní špičku. Letošní vítězství je pro tým nejen oceněním dosavadní práce, ale také motivací do dalšího ročníku. Ambice jsou jasné — navázat na úspěch, pokračovat v poctivé přípravě a znovu ukázat, že královéhradecká zásahovka má ve ŠUMAMANOVI své pevné místo na stupních vítězů.
mjr. Magdaléna Vlčková
14.5.2026
Na snímku níže je zachyceno družstvo ze zásahové jednotky spolu se svým velitelem, v doprovodu plk. Mgr. Petra Sehnoutky (krajský policejní ředitel - vpravo) a plk. Ing. Petra Duška (náměstek pro vnější službu "uniformovanou policii" - vlevo)