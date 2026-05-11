Šumaman 2026 má své vítěze
Policejní profesionálové z celé ČR soutěžili o víkendu u Lipenské přehrady, jihočeská zásahovka je stříbrná.
Policejní specialisté ze zásahových jednotek, URNY a také jednotek speciálních, soutěžili o víkendu u Lipenské přehrady. Start mimořádně náročného závodu Šumaman 2026 byl v sobotu od šesti hodin ráno u penzionu Vyhlídka. Pěti členné týmy musely překonat trať o délce zhruba 50 km. Část trati kolem Vítkova hrádku a přehradní nádrže se jela na kole, kolem 10 km museli závodníci zdolat během a neminula je ani makačka na raftu. Všichni podali maximální výkony, soutěžilo se totiž o pohár policejního prezidenta.
Na trati, která dá zabrat jen sama o sobě, bylo navíc připraveno devět stanovišť, kde závodníci plnili připravené silové, technické a také taktické úkoly. Střelba z balanční plošinky, transport 70 kg „zraněného“ pavoučím kokonem z lan nebo traverz mezi korunami stromu či zápas s nekonečným lanem dal všem závodníkům zabrat.
Náročnost závodu se tak odrazila i ve výsledných časech, poslední patnáctý tým zdolával trať přes sedm hodin. Nejlepší tým, zásahová jednotka z Hradce Králové, měla fantastický čas pod pět hodin. Stříbrný tým, jihočeská zásahovka měla čas pět hodin a dvaadvacet minut. Bronzový tým, speciální jednotka z Dukovan, zůstala o pět minut za jihočeským týmem.
Večer tak jihočeský policejní ředitel Luděk Procházka se zástupci policejního prezidenta a s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou předali závodníkům zasloužené ceny.
Podrobnosti ze závodu na https://www.sumaman.cz.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. května 2026