Policie České republiky  

Šumaman 2026 má své vítěze

Policejní profesionálové z celé ČR soutěžili o víkendu u Lipenské přehrady, jihočeská zásahovka je stříbrná. 

Policejní specialisté ze zásahových jednotek, URNY a také jednotek speciálních, soutěžili o víkendu u Lipenské přehrady. Start mimořádně náročného závodu Šumaman 2026 byl v sobotu od šesti hodin ráno u penzionu Vyhlídka. Pěti členné týmy musely překonat trať o délce zhruba 50 km. Část trati kolem Vítkova hrádku a přehradní nádrže se jela na kole, kolem 10 km museli závodníci zdolat během a neminula je ani makačka na raftu. Všichni podali maximální výkony, soutěžilo se totiž o pohár policejního prezidenta.

Na trati, která dá zabrat jen sama o sobě, bylo navíc připraveno devět stanovišť, kde závodníci plnili připravené silové, technické a také taktické úkoly. Střelba z balanční plošinky, transport 70 kg „zraněného“ pavoučím kokonem z lan nebo traverz mezi korunami stromu či zápas s nekonečným lanem dal všem závodníkům zabrat.

Náročnost závodu se tak odrazila i ve výsledných časech, poslední patnáctý tým zdolával trať přes sedm hodin. Nejlepší tým, zásahová jednotka z Hradce Králové, měla fantastický čas pod pět hodin. Stříbrný tým, jihočeská zásahovka měla čas pět hodin a dvaadvacet minut. Bronzový tým, speciální jednotka z Dukovan, zůstala o pět minut za jihočeským týmem.  

Večer tak jihočeský policejní ředitel Luděk Procházka se zástupci policejního prezidenta a s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou předali závodníkům zasloužené ceny.

Podrobnosti ze závodu na https://www.sumaman.cz.

Vše by se neuskutečnilo, nebýt našich partnerů, generálního partnera Skupiny ČEZ či mediálního partner Hit Rádia Faktor. Všem za podporu děkujeme.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
11. května 2026

Šumaman 2026 stanoviště kokon

Šumaman 2026 stanoviště nekonečné lano

Šumaman 2026 trasa závodu

Šumaman 2026 výsledky

