Policejní sportovci na Lipně – Šumaman 2026
Jihočeští policisté připravili u Lipenské vodní nádrže na tuto sobotu 9. května bohatý program pro děti i dospělé, také soutěže pro děti všeho věku a drsný závod pro policejní profesionály ze zásahových jednotek.
Bohatý je také ukázkový doprovodný program. Kde jinde uvidíte v akci zásahovou jednotku, policejní vrtulník, psy i koně nebo armádní vozidla? Jen v Přední Výtoni u přehradní nádrže.
Nejen dětské závodníky zvou jihočeští policisté se svými partnery na prestižní závod zásahových jednotek policie, složek IZS nebo armády pod již zavedeným názvem Šumaman 2026. Závod profesionálů, pěti členných týmů se uskuteční tuto sobotu 9. května 2026 v Přední Výtoni u Lipenské vodní nádrže.
Startující týmy můžete přijít podpořit již od šesti hodin ráno. Všechny disciplíny, které závodníky čekají, jsou vždy něčím mimořádně náročným. Vše plánují jihočeští policisté ze zásahové jednotky se svými partnery. Skoro samozřejmostí je již několik let náročná trasa pro kola, vyčerpávající běh lipenskou přírodou nebo plavba raftem či jeho transport po souši jako zátěž pro celý tým. Překážky jako sítě mezi stromy, lanové dráhy či traverz v korunách stromů jsou již tak trochu samozřejmostí. Trať měří kolem 45 kilometrů a jednotlivá stanoviště na trase dají závodníkům vždy zabrat.
Dětské soutěže, například Šumamana Juniora si můžou děti do 15 let přijít vyzkoušet od deseti dopoledne. Podobně startují i závody pro naše nejmenší, do šesti let. Vše se bude odehrávat převážně kolem penzionu Vyhlídka. Dětské závody končí kolem 13 hodiny.
Na desátou dopoledne je plánován přílet vrtulníku PČR, následovat bude ukázka spolupráce jihočeské zásahové jednotky a policejního vrtulníku. Co vše umí a k čemu se cvičí policejní psi nebo koně, uvidíte také během dne v okolí penzionu Vyhlídka. Svoji techniku představí i další partneři jako Armáda ČR či Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Po vyhlášení vítězů následuje společenský večer s hudbou a tancem. Podrobnosti jsou na plakátu, nebo také na https://www.sumaman.cz.
Vše by se neuskutečnilo, nebýt našich partnerů, generálního partnera Skupiny ČEZ či mediálního partner Hit Rádia Faktor. Soutěžit se bude pod záštitou policejního prezidenta Martina Vondráška a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby. Je to neuvěřitelné, ale jihočeští policisté letos pořádají již XXIX. ročník závodu.
mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
5. května 2026