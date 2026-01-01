Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
MS cizinecká policie 2025: Kontroly 54 000 cizinců, zjištění 190 padělků dokladů či bankovek. Policisté vydali 97 rozhodnutí o správním vyhoštění. Činnost při opatření SLAK.
Při poslední rozsáhlejší akci s názvem „VLAKY“, konané letos v únoru, zkontrolovali v průběhu jedné noci moravskoslezští cizinečtí policisté 610 cizinců. Všichni měli platné pobytové oprávnění. S „cizináři“ byli na této kontrole mezinárodních vlaků a nádražních budov také kolegové ze speciální pořádkové jednotky, z oddělení hlavní nádraží Ostrava a rovněž kynologové.
Shrnutí činnosti cizinecké policie v našem kraji za rok 2025
Cizinecká problematika je specifická, v Moravskoslezském kraji ji má ve vínku přes 130 policistek a policistů z odboru cizinecké policie. I loni se intenzivně zaměřovali dle zákona o pobytu cizinců na oprávněnost pobytu cizinců v naší republice, stejně tak na legálnost jejich práce. Jsou jim svěřeny i pobytové agendy, ověřovali pravost cestovních dokladů a zaměřovali se i na případnou nelegální migraci. Poměrně rozsáhlá problematika, kterou zajišťovali v rámci běžného výkonu služby i při speciálních akcích. Jsou denně v terénu v příhraničí i ve vnitrozemí.
Cizinečtí policisté loni prověřili při kontrolách po celém Moravskoslezském kraji 65 100 osob, cizinců z nich bylo 54 000. Ve vnitrozemí provedli téměř 2 300 kontrol na stavbách, tržnicích, v restauracích anebo v silničním provozu. Při dalších zhruba 2 320 kontrolách ubytovacích zařízení zjistili 29 přestupků ubytovatelů (i ti mají při ubytování cizinců povinnosti). Policisté zjistili loni kontrolami v součtu 187 cizinců, kteří u nás nelegálně pobývali (například bez platného povolení k pobytu anebo patřičného víza), nelegálně bez povolení pracovali anebo jinak porušili zákon o pobytu cizinců. Rozhodnutí o správním vyhoštění si převzalo pro porušení zákona 97 cizinců.
- Policisté zjistili v lednu při kontrole staveniště v Českém Těšíně, že cizinec nemá žádné pobytové oprávnění. V prosinci zase zamířili v Ostravě do restaurace, kde právě připravoval jídlo jistý cizinec. U sebe měl jen průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany vydaný ČR. V evidencích bylo zjištěno, že cizinec nemá na našem území oprávnění k práci. Oběma cizincům vydali policisté rozhodnutí o správním vyhoštění.
Do výše uvedeného počtu zkontrolovaných 54 000 cizinců jsou zahrnuty i kontroly v příhraničních teritoriích kraje, kde se denně policisté pohybují a zaměřují na nelegální tranzitní migraci. Namátkově zkontrolovali přes 21 000 osob, třeba i v téměř 190 vlakových spojích. Vyšší frekvence kontrol je v období letních měsíců a Vánoc, kdy je intenzivnější přeshraniční pohyb. Při nelegální tranzitní migraci loni nezjistili jediného cizince (v roce 2024 zjistili 8 osob). V kontextu situace v ČR se nejedná o žádnou anomálii.
Z pohledu legální migrace mělo ke konci loňského roku přechodný, dlouhodobý či trvalý pobyt v našem kraji 53 556 cizinců (včetně dočasné ochrany). Co do „administrativní práce“, policisté odboru jsou cizincům k dispozici při ověřování pozvání k cestě cizince do ČR, prodlužují jim schengenská víza anebo plní funkci ohlašovacího orgánu pro cizince. Dále, loni realizovali 18 předání osob na základě Evropského zatýkacího rozkazu, primárně z ČR do zahraničí.
Cizinečtí policisté se i loni podíleli na bezpečnostních opatřeních v rámci kraje, ať šlo o akce sportovní, kulturní, hudební a bezpečnostní. Stěžejní bylo pro službu cizinecké policie, ve spolupráci se službou dopravní a speciální pořádkovou jednotkou, zajištění činností v souvislosti s mimořádným veterinárním opatřením k ochraně před zavlečením nebezpečné nákazy slintavky a kulhavky do ČR. Od 11. března do 22. května 2025 zkontrolovali policisté na několika hraničních přechodech se Slovenskem 167 914 vozidel, z nichž 20 přepravovala hospodářská zvířata. Zjistili v 5 případech chybějící doklady o desinfekci vozidla a ve 3 případech na základě rozhodnutí Státní veterinární správy byl odepřen vstup na území ČR.
„Cizináři“ běžně spolupracují s kolegy ze všech ostatních policejních složek a služeb, dále i s pracovníky oblastních inspektorátů práce, v blízkosti hranic pak s kolegy ze sousedních států. Do akcí nasazují dostupnou speciální techniku a prostředky. Jde například o Schengenbus, který je technicky nápomocen při ověřování pravosti dokladů na místě samotném. Anebo detektor „Heartbeat“, který je určený na snímání srdečního tepu na základě tlukotu srdce. Využíváme i dron sloužící k monitoringu a zabezpečení vnějšího perimetru při našich akcích.
Policisté moravskoslezského odboru cizinecké policie loni řešili 46 trestných činů spáchaných cizinci, stěžejně ve zkráceném přípravném řízení. Nejpočetněji je zastoupeno padělání a pozměnění veřejné listiny. Například: https://policie.gov.cz/clanek/oba-ridicske-prukazy-jsou-padelky.aspx anebo https://policie.gov.cz/clanek/dle-zjisteni-moravskoslezskych-policistu-byli-oba-cizinci-zde-nelegalne.aspx .
Loni zkontrolovali téměř 10 000 dokladů (o 2 660 více oproti roku 2024) buď v terénu pomocí speciálních přístrojů, anebo na pracovišti, kde také pro kolegy z obvodních oddělení, dopravní služby anebo kriminalisty ověřují videospektrálním komparátorem pravosti dokladů, veřejných listin či bankovek předložených cizinci i našimi občany. Loni pomocí přístroje vypracovali 271 odborných vyjádření a jako falzifikáty vyhodnotili 189 věcí. Ve 127 případech se jednalo o falza bankovek, dále o více než 60 neregulérních dokladů (zejména řidičské průkazy, osvědčení o registraci vozidla, rovněž průkazy totožnosti občana i cestovní pasy). Uvádím řešené případy, zpravidla se jedná o trestný čin padělání a pozměnění veřejné listiny:
- Koncem prosince byli policisté vysláni k dopravní nehodě v Havířově. U 30letého řidiče, který měl kolizi zavinit, vykázal přístroj hodnotu přes 2,6 promile alkoholu v dechu. Hlídka navíc nabyla podezření, že cizinec předložil falešný řidičský průkaz. Cizinečtí policisté to provedeným zkoumáním videospektrálním komparátorem potvrdili.
- Policisté posuzovali k jistému cizinci dva cestovní pasy a řidičské průkazy, průkaz řidiče taxislužby a průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany v ČR, které měly údaje k několika různým osobám. Zjistili, že muž předložil v souvislosti s registrací u společnosti provozující přepravu osob své doklady, ale i falza s údaji jiné osoby.
- Kromě padělaných a pozměněných dokladů se objevují také smyšlené doklady. Lze zmínit případ z května, kdy v Ostravě předložil cizinec mezinárodní řidičský průkaz „vydaný“ jistou společností, která se věnuje řidičům. Nejednalo se samozřejmě o úřad, který je oprávněn řidičáky vydávat…
- Vyřídit si nějakou záležitost přišel muž v srpnu na opavskou policejní služebnu. Prokazoval se smyšleným diplomatickým pasem Antarktidy. Na deskách dokladu se, místo obvyklého státního znaku či jiného symbolu vydávajícího státu, nacházel tučňák…
