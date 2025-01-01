Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Oba řidičské průkazy jsou padělky
Z činnosti moravskoslezských policistů z odboru cizinecké policie.
Policisté z odboru cizinecké policie prováděli na Opavsku poblíž hranic s Polskem běžný výkon služby, zahrnující i kontroly vozidel a dokladů cizinců. V průběhu dne se mezi zastavenými ocitl i 45letý motocyklista. Cizinec předložil policistům několik dokladů, jak osobních, tak k motorce. Byl mezi nimi i řidičský průkaz Polské republiky personalizovaný na jeho osobu. Na první pohled vše vypadalo v pořádku. Policisté ale nic nezanedbali a doklad na místě speciální technikou v příslušné databázi ověřili. Zjistili, že „nesedí“ jistící prvky, a je důvodné podezření na padělek. To ale nebylo vše, policisté u muže zjistili i druhý podezřelý doklad, šlo o rádoby jeho další řidičský průkaz, tentokrát německý.
Policisté z odboru cizinecké policie posoudili videospektrálním komparátotorem pravost obou dokladů a závěry vypracovaných odborných vyjádření zněly jasně: oba řidičské průkazy jsou padělané. Muž tedy užil padělanou veřejnou listinu jako pravou a přechovával další v úmyslu ji užít. Policisté po kompletaci a vyhodnocení všech informací a souvislostí sdělili cizinci podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny. Doplním, že ověřením v obou sousedních státech zjistili, že ani v jednom z nich není muž držitelem řidičského oprávnění. Státní zástupce akceptoval návrh policie a podal v případu návrh na potrestání. Trestní zákoník stanoví za uvedené jednání trest až na tři roky nebo zákaz činnosti, v případě cizince připadá v úvahu trest vyhoštění.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 7. listopadu 2025