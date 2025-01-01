Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dle zjištění moravskoslezských policistů byli oba cizinci zde nelegálně
Jeden cizinec užíval padělaný doklad totožnosti, druhý měl pozměněný pas.
Krnovští policisté zastavili vozidlo, ve kterém cestovali dva cizinci ze země Středního východu. Mladší měl při prokazování užívat padělaný doklad totožnosti, starší měl pas sice pravý, ale s pozměněným vízovým štítkem. Oba byli v ČR nelegálně.
- Policistům se tak při kontrole „dostal do ruky“ doklad totožnosti Španělska s fotografií obličeje 25letého člena osádky. Jméno ale bylo jiné, než totožnost kontrolovaného, nesouhlasily ani jisticí prvky. Policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností vypracovali odborné vyjádření k pravosti dokladu, jehož závěr zněl jasně: doklad je padělaný. Krnovští kriminalisté sdělili muži ve zkráceném přípravném řízení podezření z přečinu padělání a pozměnění veřejné listiny, neboť cizinec měl doklad přechovávat v úmyslu užít ho pro prokazování totožnosti jako pravý. Kolegové z cizinecké policie provádějící identifikační a další úkony zjistili, že cizinec byl navíc v ČR nelegálně. Rozhodli o jeho správním vyhoštění. V případu byl soudem vydán trestní příkaz s podmíněným trestem odnětí svobody na 1 rok, trestem vyhoštění na 3 roky a trestem propadnutí věci.
- Druhý cizinec z vozidla pak předložil policistům cestovní pas, který ale vykazoval znaky úprav. Cizinečtí policisté doklad posoudili videospektrálním komparátorem a bylo jasné, že pas je sice pravý, ale vízový štítek je pozměněný. Štítek uvádí délku pobytu a platnost víza a zde byl text mechanicky pozměněn na nový tak, aby to vypadalo, že 31letý cizinec může dle dokladu v ČR legálně pobývat. Opak byl pravdou, dle zjištění cizineckých policistů byl u nás nelegálně, bez oprávnění. Rozhodli o jeho správním vyhoštění. Sdělili mu současně ve zkráceném přípravném řízení podezření z padělání a pozměnění veřejné listiny. Soud vydal trestní příkaz s podmíněným trestem odnětí svobody na 1 rok a trestem vyhoštění na 3 roky.
Specialista pomocí videospektrálního komparátoru odhalí, že doklad je padělaný
Oba případy spojuje práce s videospektrálním komparátorem. Policisté z moravskoslezského oddělení dokladů a specializovaných činností odboru cizinecké policie užívají modernější typ přístroje od roku 2022. S cílem odhalit padělání či pozměnění komparují tiskové techniky a jistící bezpečnostní prvky vzorových a posuzovaných dokladů. Informace o vzorových dokladech celého světa se soustřeďují v Národním centru pro kontrolu dokladů (spadá pod Ředitelství služby cizinecké policie) a jsou v on-line databázi přístupné všem policistům.
Cizinecká policie však nevyhodnocuje jen doklady cizinců. Pracuje 24/7 i pro kolegy z obvodních oddělení, dopravní službu či kriminalisty v našem kraji, kteří se na ně obrací při podezření na padělek nebo pozměnění jakéhokoliv dokladu (občanského průkazu, řidičského průkazu …), veřejné listiny, ale i bankovky. Cizinečtí policisté z oddělení dokladů a specializovaných činností loni vypracovali pro trestní, přestupkové či správní řízení pomocí videospektrálního komparátoru přes 100 odborných vyjádření, až na pár případů se jednalo o doklady neregulérní. Letos již bylo zažádáno o vypracování odborného vyjádření k více než 70 dokladům. Aktuálně máme zpracováno přes 50 „odborek“, kdy 40 posuzovaných dokladů, listin anebo bankovek bylo vyhodnoceno jako neregulérních.
Doplním, že policisté oddělení ověřují pravost dokladů (zejména cizinců) denně přímo v terénu, a to pomocí techniky – ať už ve vozidle Schengenbus nebo kompaktními přístroji pro kontrolu dokladů. Za loňský rok takto prověřili přes 7 000 dokladů, letos se jedná o více než 5 500 dokladů.
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 11. srpna 2025