Dohoda o vině a trestu v operaci MERDA
Mladistvý obviněný z podpory terorismu spolupracoval s vyšetřovateli. Soud schválil podmínku i zákaz sociálních sítí.
Kriminalisté Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) pokračují ve vyšetřování mezinárodní operace MERDA (více info zde https://policie.gov.cz/clanek/kriminaliste-nctekk-odhalili-osoby-podezrele-z-podpory-a-propagace-terorismu.aspx či zde https://policie.gov.cz/clanek/dalsi-obvineni-v-operaci-merda.aspx). Soud dnes na návhr ozorující státní zástupkyně JUDr. Lastovecké z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci dnes schválil návrh dohody o vině a trestu s jedním z obviněných — mladistvým pachatelem.
Jeho činnost dle vyšetřovatelů spočívala v tom, že v letech 2023 až 2025 prostřednictvím sociálních sítí veřejně vychvaloval a podporoval bojovníky teroristických organizací Islámský stát a Džabhat an-Nusra. Kromě toho na jedné ze sociálních sítí založil skupinu, jejímž cílem byl společný odjezd do syrského Idlibu a připojení k teroristické organizaci Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Mladík byl zadržen v únoru 2025. V průběhu vyšetřování aktivně spolupracoval s kriminalisty NCTEKK a napomáhal objasnění celé věci.
Obsah schválené dohody
Schválenou dohodou o vině a trestu se obviněnému ukládá:
- trestní opatření odnětí svobody v trvání 18 měsíců podmíněně odložené na zkušební dobu 3 roky s dohledem
- dohled probačního úředníka a povinnost absolvovat probační program
- povinnost podrobit se kontrole aktivně užívaného mobilního telefonu ze strany probačního úředníka
- výchovné opatření spočívající v zákazu pohybovat se po dobu jednoho roku na sociálních sítích Instagram, Telegram a TikTok
Poděkování rodičům
V souvislosti s vyšetřováním této části případu kriminalisté oceňují přístup rodičů obviněného. Jejich aktivní a otevřená spolupráce jednoznačně přispěla k rychlému vyšetření celé věci. Rodiče sami vyjádřili uznání přístupu policistů NCTEKK v průběhu celého trestního řízení a konstatovali, že zásah policie včetně následného postupu jim pomohl — slovy rodičů — „zachránit život jejich syna".
Výzva veřejnosti
NCTEKK opakovaně upozorňuje na rostoucí počet případů online radikalizace mladistvých a nezletilých, na kterou mají výrazný vliv sociální sítě (například zde: https://policie.gov.cz/clanek/radikalizace-a-nasilny-extremismus.aspx). Případy mají nezřídka mezinárodní rozměr. Pokud máte jakékoliv informace týkající se podezření na aktivity spojené s terorismem nebo extremismem, oznamte je Policii ČR — na kterékoliv služebně, na tísňové lince 158, nebo přímo NCTEKK na adrese nkbt.info@pcr.cz.
plk. Ondřej Moravčík
odbor komunikace a vnějších vztahů
Policejní prezidium ČR
5. května 2026