Radikalizace a násilný extremismus
Minulý týden Jižní Morava hostila důležitou konferenci.
Ve dnech 19–21. listopadu pořádala Národní centrála proti terorismu extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) mezinárodní konferenci na téma radikalizace a násilný extremismus. Na konferenci přijali pozvání zástupci bezpečnostních složek a justice z České republiky i ze zahraničí. Cílem konference bylo, s ohledem na nedávné incidenty spojené s extremismem a radikalizací, které v poslední době řeší orgány činné v trestním řízení po celém světě, nejen lépe porozumět příčinám narůstající radikalizace a také sdílet osvědčené postupy, jak včas a účinně odhalovat konkrétní hrozby.
Projevy násilného chování, které s radikalizací v řadě případů úzce souvisí, meziročně v České republice narůstají i ve školách. Z přibližně 230 incidentů od začátku roku 2025, které evidujeme ve školním prostředí, je jich většina v oblasti verbálního násilí, evidujeme ale i útoky nožem a v jednom případě i nepovedený útok dítěte, které se pokusilo zastřelit svou učitelku a několik spolužáků. Reálné případy v oblasti skutečné radikalizace, kterými se v ČR zabýváme, bereme i s ohledem na mezinárodní kontext velmi vážně.
Obsah mezinárodní konference lze shrnout do následujících bodů
- projevy násilného chování s prvky radikalizace narůstají od období pandemie COVID, kdy byla většina společnosti „nucena žít“ v on-line prostředí napříč všemi státy
- věk radikalizovaných jedinců je nízký a pohybuje se od 12 do 20 let
- společným jmenovatelem a ústředním motivem se stává násilí často bez zjevné ideologie, která tak vlastně zůstává v pozadí nebo je fluidní (proměnlivá) a spíše, než k dosažení ideologických cílů slouží jako katalyzátor vlastní frustrace, která může mít řadu příčin
- nejčastějšími příčinami jsou rodinná situace, konflikty v kolektivech a ve školách, osamělost, hledání místa ve světě a další problémy spojené s hledáním vlastní identity; významným problémem je nedostatečné řešení psychických problémů nebo stesků, včetně prožívání pocitů křivdy a nespravedlnosti; k prohloubení frustrace a přijetí násilí jako řešení problémů přispívá často ztráta důležitých vztahů, které do té doby plnily určitou ochranou funkci a držely jedince dál od radikálního řešení
- v řadě případů dochází k mazání původních jasně vymezených hranic mezi pravicovými ideologiemi na jedné straně a těmi levicovými na druhé, což platí například pro online hry
- výrazně se v případech projevuje buď islámská radikalizace, nebo ultrapravicové ideologie
- jedinci, kteří se postupně radikalizují, jsou pod silným vlivem herního prostředí a on-line uzavřených komunit a nemají žádnou kriminální minulost („radikalizace z pokojíčků“)
- situaci zhoršují algoritmy sociálních sítí, které generují uživatelům dle zájmu podobné obsahy a tím je utvrzují v jejich postojích a normalizují u nich extremistické názory a spouští u nich rizikový tzv. RABBIT HOLE efekt
- dochází k aktivnímu on-line náboru ze strany islámských radikálů se zaměřením na děti s cílem jejich pozdější radikalizace a normalizace teroristického jednání
- extremistická radikalizovaná scéna se rychle adaptuje na nové technologie, v případě islámského radikalismu podezřelí nemusí nutně mít vazbu na místní muslimskou komunitu, nemusí pocházet z velkých měst, můžou být z křesťanských i dobře situovaných rodin
- vzrůstají případy, kdy páchané násilí je přímo přenášeno on-line a také adorace a ztotožňování se s pachateli tragických incidentů z minulosti
- v průběhu radikalizace se aktivita jednotlivce přesouvá z otevřených do více uzavřených skupin a platforem
- zneužití AI v podobě vzrůstajícího podílu na tvorbě extrémistických obsahů
- představa veřejnosti, že orgány vymáhající právo dokážou plně kontrolovat on-line prostor je iluzorní
- prakticky se ukazuje, že nejslabším článkem jsou ti rodiče, kteří nechtějí nebo nedokážou regulovat jednak obsah, který jejich nezletilé děti na různých platformách konzumují, tak dobu, kterou tam tráví
- klíčovou roli v prevenci mají rodiče, jejich spoléhání na instituce dlouhodobě nemůže fungovat, protože jen oni mají skutečnou reálnou možnost a největší prostor v rámci svých rodičovských práv reálně působit na své děti; institucionální působení zpravidla přichází na časové přímce incidentů později
Hlavním závěrem pro snížení rizika radikalizace je důsledná spolupráce všech dotčených subjektů, zejména však jeho včasná identifikace v počáteční (přípravné) fázi. To je možné především na lokální úrovni, tedy v rodinách, školských zařízeních, při volnočasových aktivitách, u lékaře apod. Role výše uvedených je klíčová pro navazující opatření ze strany orgánů činných v trestním řízení. Konkrétně aktivní pohyb v on-line prostředí, preventivní a vzdělávací kampaně, systém hodnocení rizik založený na případových zkušenostech a spolupráci s provozovateli platforem.
Z konference vyvstaly otázky, které čekají na širší odbornou a společenskou diskuzi:
- legislativní omezení (regulace) přístupu dětí do 15 let k rizikovému on-line obsahu
- ověření věku dětí v on-line prostředí a s tím spojenou automatickou regulaci obsahu
- zvýšení právně vymahatelné odpovědnosti on-line provozovatelů za algoritmické šíření škodlivého on-line obsahu a jeho dostupnosti dětem
Konference měla široké zahraniční zastoupení. Kromě zástupce Europolu se zúčastnili zástupci Francie, Gruzie, Irska, Izraele, Japonska, Jižní Koreje, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Taiwanu, Ukrajiny, USA a Velké Británie. Pozvání přijal i zástupce společnosti Meta. Domácí účast byla reprezentována předními odborníky z řad Policie ČR, zejména vedoucími pracovních skupin extrém krajských ředitelství. Připojili se také představitelé Nejvyššího státního zastupitelství, Vrchního státního zastupitelství v Praze a Olomouci. Význam a aktuálnost tématu konference dokládá také účast zástupců Ministerstva vnitra, Úřadu vlády a Kanceláře prezidenta republiky.
Účastníci mezinárodního pracovního setkání došli k závěru, že případy mají řadu společných znaků s významným společný jmenovatelem, kterým je on-line prostředí. Samotný průběh radikalizace k násilí se napříč různými zeměmi téměř neliší. O to efektivnější a významnější je mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností a dobré praxe. Reprezentanti orgánů činných v trestním řízení budou vždy v rámci principu ultima ratio součástí systému a vždy se budou snažit dělat svou práci, ale nejednoho z účastníků konference napadlo: Proč tento případ musel dojít až k nám?
NCTEKK tímto vyzývá veřejnost, aby jakékoliv informace týkající se podezření na aktivity související s terorismem, extremismem nebo radikalizací, sdělovala Policii ČR, oznámením na kteroukoli služebnu PČR, linku 158 nebo přímo Národní centrále proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě na nkbt.info@pcr.cz
kpt. Jakub Vinčálek
25. listopadu 2025