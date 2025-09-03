Další obvinění v operaci Merda
Kriminalisté NCTEKK odhalili další závažnou trestnou činnost muže zadrženého při operaci Merda.
Při prověřování osob již stíhaných pro podporu a propagaci terorismu v rámci operace MERDA, byl odhalen a zadokumentován další mimořádně závažný případ - plánování vraždy.
Podle dosud zjištěných důkazů kriminalisté odhalili, že obvinění lidé se kromě propagace terorismu Islámského státu také zaměřovali na šíření nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě. V roce 2024 se rozhodli, „vyzkoušet, jaké to je někoho zabít“, a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel. Svůj plán začali uskutečňovat, ale oběť útoku nezemřela jen díky šťastné náhodě. Jeden podezřelý byl v době spáchání skutku mladistvý a druhý dokonce vzhledem k věku nebyl trestně odpovědný. Koncem srpna 2025 byla druhá osoba obviněna z vraždy a vydírání.
Aktuální případ je nadále v intenzivním vyšetřování za úzké spolupráce kriminalistů NCTEKK s dozorující státní zástupkyní JUDr. Petrou Lastoveckou z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a s ohledem na věk podezřelých nebudeme v současné době poskytovat žádné bližší informace.
Orgány činné v trestním řízení se bohužel s mladistvými pachateli setkávají čím dál častěji. Důkazem je další případ NCTEKK z července 2024, kterým se detektivové ve spolupráci s BIS a Vrchním státním zastupitelstvím v Olomouci zabývali.
V této kauze, pracovně nazvané JOKE, skupina osob inspirovaná násilnou pravicovou ideologií šířila nenávistný obsah na sociální síti Telegram. Z nenávistných pohnutek a také se zájmem iniciovat širší skupinu stejně smýšlejících osob, její členové založili postupně několik skupin a kanálů, na kterých šířili nenávistný obsah. Ve skupině byly jak osoby mladistvé, tak osoby mladší 15 let. Jedna z těchto osob byla po obvinění Krajským soudem v Ostravě odsouzena za zvlášť závažné provinění podpory a propagace terorismu, zvlášť závažné provinění založení, podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka, provinění nedovoleného ozbrojování, provinění nebezpečného vyhrožování k úhrnnému trestnímu opatření odnětí svobody v trvání 1 roku a 4 měsíců. V rámci vyšetřování dané věci bylo odhaleno velké množství další trestné činnosti, například drogové, majetkové či násilné.
V obou případech je obzvláště alarmující skutečnost, že u pachatelů nízkého věku docházelo ke stírání rozdílu mezi online prostředím a realitou, které se projevilo ztrátou kontaktu s realitou, empatie a odpovědnosti, vedoucí přes přípravu až ke spáchání nejzávažnější trestné činnosti.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
3. září 2025