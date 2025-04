Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Čtyři měsíce VELITELE policie

KRAJ – U bezmála stovky vážnějších událostí.

Už více než čtyři měsíce funguje v Královéhradeckém kraji v rámci Policie ČR tým tzv. VELITELE POLICIE. Jedná se o tým, do něhož spadá necelá dvacítka zkušených policistů, kteří jsou pověřeni řízením sil a koordinací činností na místě vážnějších událostí. Tito policisté už mají za sebou za poslední čtyři měsíce, tedy od začátku loňského prosince, necelou stovku výjezdů. Na místech mimořádných událostí mají obecně policejní hlídky nespočet úkolů a povinností svěřených jim zákonem, proto právě efektivní koordinace všech policejních činností Velitelem policie nabývá v těchto případech na významu.

Velitelé jsou proškoleni a 24/7 připraveni vyrazit se speciální výbavou a speciálním zdravotnickým materiálem s cílem zachránit život a zdraví osob.

„Z celkových dvaadevadesáti výjezdů jsme zasahovali ve 30 případech u pátrání po osobách, pátrali jsme i po pachatelích trestné činnosti. Ve 26 případech jsme zasahovali u události násilného charakteru a téměř ve dvaceti případech jsme vyjížděli pomáhat zachraňovat život,“ vypočítává namátkově vybrané akce npor. Mgr. Petr Fejtek, zástupce vedoucího pohotovostního a eskortního oddělení, který v rámci krajského policejního ředitelství plní ve výkonu služby roli Velitele policie. Pátrání po osobách přitom mělo šťastný konec.

„Na místě události, kde se ujmeme velení a s tím i odpovídající zodpovědnosti za činnost Policie ČR, se musíme velice rychle zorientovat a navzájem se na sebe s kolegy, kteří tam plní řadu dalších úkolů, plně spolehnout,“ uvádí npor. Mgr. Petr Fejtek.

„Velitelé policie plní už čtyři měsíce v našem kraji nezastupitelnou úlohu. Společně s ostatními policisty, kteří na místech události denně řeší desítky či stovky zákonem svěřených úkolů, zakročují a nasazují přitom svůj život a zdraví s cílem zajistit bezpečnost, se stali dalšími základními stavebními kameny bezpečnosti v kraji. Počet Velitelů v našem kraji se zcela jistě do budoucna rozroste,“ zhodnotil pozitivně práci policistů krajský policejní ředitel plk. Mgr. Petr Sehnoutka.

Velitel policie byl například před několika dny vyslán k záchraně života ženy, která se vyšplhala na komín v Hradci Králové (více o případu včetně videa zde). Dále se Velitel policie zapojil v polovině března i do pátrání po seniorce v polském pohraničí (video a text zde), účastnil se také zásahu v Českém Meziříčí, kde došlo k pádu tří osob do řeky (text zde). V případu spáchání dvojnásobné vraždy v Hradci Králové dne 20. 2. 2025 byl Velitel policie do minuty od nahlášení skutku na místě činu a poskytoval s další osobou zraněným první pomoc (text zde).

mjr. Magdaléna Vlčková

9.4.2025

