Nehoda tří vozidel

HRADECKO - Jeden z účastníků se zákazem řízení z místa utekl.

V pátek (17.1., 17.15) došlo v katastru obce Předměřice nad Labem na křižovatce silnice I/33 s ulicí Na Vyšehradě k dopravní nehodě tří osobních vozidel.

K nehodě došlo pravděpodobně tak, že řidička vozidla značky VW Golf jedoucí od Jaroměře nedala při odbočování vlevo do ulice Na Vyšehradě přednost protijedoucímu autu značky Peugeot 206, které jelo od Hradce Králové. Při střetu, byl Peugeot odhozen do protisměru, kde se střetl s vozidlem značky Škoda Fabia.

Při dopravní nehodě se lehce zranila 68letá řidička golfu a 39letý řidič peugeotu. Nikdo jiný žádné zranění neutrpěl. Jelikož řidič peugeotu z místa vzápětí po nehodě odešel neznámo kam, byla vyhlášena pátrací akce, do které se zapojili i přítomní hasiči, a byl přivolán psovod. Služební pes Cronos šel po stopě, která náhle skončila po cca 2 km u podjezdu dálnice D11. Krátce po 20. hodině byl však na silnici u Lochenic muž nalezen. Z šetření vyplynulo, že se muž nechal nejprve odvézt domů a po nějaké době zas přivézt k blízkosti nehody. Policisté z evidencí zjistili, že má až do května 2027 platný zákaz řízení všech motorových vozidel.

Trojici řidičů policisté podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem. Všechny okolnosti nehody prošetřují a 39letého řidiče v nejbližší době obviní z trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což hrozí až 2leté vězení.

20.1.2025, 12.30

