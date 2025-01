Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Vloupali se nejen do benzinky

RYCHNOVSKO – Trojici mužů policisté krátce po činu zadrželi v Opočně, jedním z nich byl vězeň na vycházce.

V pondělí 27. ledna před druhou hodinou ranní se tři muži pokusili vloupat do benzinové stanice na Rychnovsku. Vozidlo zn. Peugeot, kterým přijeli společně na místo, odstavili nedaleko benzinky. Podle našich zjištění si měli nasadit rukavice, kukly a s páčidly v rukou přistoupili k uzamčeným vstupním dveřím. Ještě předtím měli benzinku obejít a poškodit světla s pohybovými čidly. Dovnitř se ale nedostali, protože je vyrušil zaměstnanec, který se nacházel uvnitř. Ten slyšel hluk tříštícího se skla, uviděl na kamerách provozovny trojici mužů a celou událost okamžitě oznámil na linku 158. Když trojice mužů zjistila, že na ně někdo křičí, přerušili páčení vstupních dveří, otočili se a všichni tři z místa odjeli.

To už ale policejní hlídky dostaly informaci o vloupání do benzinky a v okolí se rozjela pátrací akce po podezřelém vozidle. Policistům z obvodního oddělení z Kostelce nad Orlicí se podařilo zastavit vozidlo nedaleko místa činu na obchvatu Opočna, ve kterém cestovaly tři osoby odpovídající popisu pachatelů. Po jejich ztotožnění policisté všechny muže zadrželi, eskortovali je na obvodní oddělení k podání vysvětlení a provedení dalších procesních úkonů. Zbytek noci pak už strávili v celách.

Policisté dále zjistili, že nejstarší 37letý muž by měl vykonávat nepodmíněný trest odnětí svobody ve věznici do března 2026 za předchozí majetkovou trestnou činnost, nicméně od pátku 24. ledna je na povolené pětidenní „propustce“. Nejmladší 25letý muž byl rovněž v minulosti za majetkovou trestnou činnost nepodmíněně odsouzen.

V rámci prověřování dále vyšlo najevo, že se obvinění od 24. ledna, tedy od prvního dne „vycházky“ nejstaršího z nich, měli dopustit ještě další třech skutků, a to dvou vloupání do stavebnin v Jihočeském a Středočeském kraji a ke vloupání do hotelové recepce na území Libereckého kraje. Zajímali se především o finanční hotovost, na všech odcizených věcech měli způsobit škodu ve výši přes 160 tisíc korun a na poškozeném zařízení se částka vyšplhala na více než 400 tisíc korun.

Rychnovští kriminalisté v úterý 28. ledna zahájili trestní stíhání mužů ve věku 37, 26 a 25 let, které obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci spáchaných ve spolupachatelství a dílem ukončených ve stadiu pokusu. Oba muži ve věku 25 a 26 let jsou stíhaní na svobodě, nejstaršího z trojice policisté eskortovali do královéhradecké vazební věznice. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 5 let nebo peněžitý trest.

30. ledna 2025

por. Mgr. Andrea Muzikantová

vytisknout e-mailem