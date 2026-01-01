Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel se domáhal následujících informací:
„jakýchkoliv materiálů k hlavě III trestního zákoníku, tedy §§ 185–193. Především v souvislosti s kriminalitou na seznamovacích aplikacích (Grindr, Tinder, Badoo, nakluky.cz, Bumble atp.).“
Policie České republiky sdělila žadateli, že podrobné statistické údaje o registrovaných skutcích naplňujících skutkové podstaty trestných činů podle hlavy III části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, jak v rámci působnosti Policie České republiky jako celku, tak v rámci služebních obvodů jednotlivých krajských ředitelství policie, jsou dostupné na webových stránkách Policie České republiky na adrese https://policie.gov.cz/statistiky-kriminalita.aspx. Statistické přehledy kriminality evidují skutky, jež jsou předmětem žadatelova zájmu, podle takticko-statistické klasifikace číslo 201 až číslo 294. Povinný subjekt v této souvislost v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb. odkázal žadatele na zveřejněnou informaci.
Povinný subjekt dále konstatoval, že nad rámec výše uvedených statistických přehledů kriminality nedisponuje žádnými dalšími statistickými údaji nebo jinými agregovanými informacemi ve vztahu k trestným činům proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v souvislosti se seznamovacími aplikacemi typu Grindr, Tinder, Badoo, nakluky.cz, Bumble a podobně, aniž by mu nějaký právní předpis ukládal takovými statistickými údaji či jinými agregovanými informacemi disponovat. Povinný subjekt proto nemohl materiály požadované žadatelem ke zpracování jeho výzkumné práce poskytnout.
PhDr. Jiří Vokuš, 16. dubna 2026