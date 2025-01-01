Trestná činnost spáchaná se střelnou zbraní
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel poptával:
„statistická data pro účely psaní absolventské práce - konkrétně mi jde o použití střelných zbraní při páchání trestné činnosti v ČR - s rozlišením na užití zbraní legálně držených a nelegálních ve vztahu k absolutnímu číslu spáchaných TČ. Pokud by to bylo možné, tak v rozsahu posledních pěti let.“
Policie České republiky poskytla žadateli požadované statistické údaje o trestné činnosti spáchané se zbraní za roky 2020 až 2024 v té podobě, v jaké tyto údaje eviduje. V této souvislosti poskytla žadateli následující vysvětlení.
Policie České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté statistické údaje zahrnují pouze objasněné skutky, tj. skutky se známým pachatelem, neboť v případě neobjasněných skutků, tj. skutků s neznámým pachatelem, zpravidla nelze určit, jaký druh zbraně pachatel použil a zda použitou střelnou zbraň držel legálně či nelegálně. Poskytnuté statistické údaje nezahrnují dodatečně objasněné skutky, tj. skutky objasněné v kalendářních letech následujících po skončení kalendářního roku, kdy byl skutek registrován.
Souhrnné počty skutků spáchaných v jednotlivých kalendářních letech se zbraní, palnou zbraní, palnou zbraní drženou legálně a palnou zbraní drženou nelegálně nelze získat součtem v tabulce uvedených hodnot, neboť jeden skutek mohl být spáchán více pachateli, z nichž každý mohl použít jinou zbraň, nebo mohl být spáchán jedním pachatelem, který přitom použil více druhů zbraní.
Ve vztahu k požadovaným údajům o celkové registrované kriminalitě v letech 2020 až 2024 povinný subjekt odkázal žadatele v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. na zveřejněné informace, tj. statistické přehledy kriminality zveřejněné na webu Policie České republiky, konkrétně na adrese https://policie.gov.cz/statistiky-kriminalita.aspx. Statistické údaje za celý kalendářní rok jsou vždy obsaženy v souboru s názvem „Prosinec“.
PhDr. Jiří Vokuš, 8. srpna 2025