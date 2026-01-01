Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Další řidič pod vlivem alkoholu
Výsledné hodnoty dechové zkoušky byly opravdu mimořádné.
Devětatřicetiletý muž ze Vsetínska se ve čtvrtek odpoledne stal držitelem jednoho nelichotivého prvenství. Vydobyl si totiž přední pozici (nebo se k ní spíše propil) na letošním žebříčku řidičů motorových vozidel s nejvyšší naměřenou hodnotou alkoholu v dechu. Co se zaznamenané hodnoty týká, tak překonal i řidiče, který o den dříve usnul za volantem ve Zlíně.
Policejní hlídka z obvodního oddělení v Karolince se ve čtvrtek krátce po čtrnácté hodině vracela zpět na služebnu a v Halenkově si všimla vozidla, jehož řidič zrovna najížděl na hlavní silnici ve směru na Vsetín. Otočila se za automobilem za účelem silniční kontroly a vozidlo zanedlouho zastavila v nedaleké obci. Po běžné kontrole dokladů byl řidič vyzván k provedení dechové zkoušky na alkohol. A po ní se definitivně potvrdilo podezření, že muž za volantem řídil pod vlivem alkoholu. A že ho zřejmě nebylo málo, naznačují výsledné hodnoty dechové zkoušky. Řidič totiž na místě nadýchal těžce uvěřitelných 5,32 promile.
Kromě toho, že ihned přišel o řidičský průkaz, je nyní podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu v krajním případě hrozí až jednoletý trest odnětí svobody.
13. března 2026, nprap. Petr Jaroš