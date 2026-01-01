Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Usnul za volantem na křižovatce
Nadýchal 4,3 promile alkoholu.
Dopravní policisté jsou zvyklí na ledasjaké události, s nimiž se při své práci setkávají a které musí v rámci svým pravomocí řešit. Z velké části k nim patří také jednání s řidiči pod vlivem alkoholu. Ale tentokrát byli policisté zděšeni. S tím, že by řidič usnul za volantem svého vozu na křižovatce a nebyl schopen se po dechové zkoušce z vozidla dostat ven, se ještě nesetkali.
Oznámení o řidiči, který spal za volantem v křižovatce na Benešově nábřeží, přijali policisté ve středu odpoledne od cyklistky, která projížděla kolem. Dopravní policisté, kteří přijeli na místo, se nestačili divit. Sedmapadesátiletý muž nesouvisle blábolil, nicméně vysvětli, že před jízdou vypil litr tvrdého alkoholu. Tomu odpovídala cifra, kterou ukázal displej přístroje určeného na měření množství alkoholu v dechu - 4,3 promile. Když policisté vyzvali muže k opakování dechové zkoušky, jak jim ukládá zákon, řidič už další dechovou zkoušku nezvládl. Vypadal, jako by znovu usnul. Policisté se ho snažili dostat ven z vozidla, ale bohužel se jim to nepodařilo, dokonce to vypadalo, že muž ztrácí vědomí. Zavolali proto záchranáře, s jejichž pomocí se po několika dlouhých minutách podařilo dostat muže ven z vozidla a naložit ho do sanitky. Lékař konstatoval, že muž není schopen převozu do protialkoholní záchytné stanice a rozhodl o tom, že prozatím zůstane v nemocnici.
Jakým způsobem se muži podařilo projet celým Zlínem, od nákupního střediska v Loukách až na Benešovo nábřeží, kde usnul, zůstává záhadou. Velkým štěstím je, že se v průběhu této jízdy nikomu nic nestalo. Přesné množství alkoholu v jeho organismu bude jasné až z výsledků lékařského vyšetření. Policisté muži samozřejmě zadrželi řidičský průkaz.
12. března 2026; por. Bc. Monika Kozumplíková