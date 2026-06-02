Požár bytu v Českých Budějovicích
Českobudějovičtí kriminalisté uzavřeli případ, při kterém v bytě zemřel muž.
Českobudějovičtí kriminalisté se od poloviny ledna tohoto roku intenzivně zabývali případem požáru, při kterém v bytě v druhém patře panelového domu v Průběžné ulici zemřel devětapadesátiletý muž. Kriminalisté zjistili, že právě tento muž měl ponechat bez dozoru na vánočním stromku zapálenou svíčku, následně došlo k požáru, který se rozšířil po celém bytě. V době požáru byla v bytě i jedna žena, která utrpěla zranění a musela být převezena do nemocnice k dalšímu ošetření. V důsledku požáru došlo k nadýchání zplodinami hoření i u ostatních obyvatel v panelovém domě a také k poškození oken, balkonových dveří a fasády objektu. Kriminalisté v těchto dnech případ uzavřeli odevzdáním věci na Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje k projednání přestupku dle zákona o požární ochraně.
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
2. června 2026