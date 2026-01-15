Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Požár bytu v Českých Budějovicích
Následky byly tragické (foto, video).
Ve středu 14. 1. 2026 došlo krátce po dvacáté hodině v jednom z panelových domů v ulici Průběžná v Českých Budějovicích k požáru bytu. Policisté na místo události dorazili krátce před půl devátou. V té době měli hasiči již požár lokalizovaný a pod kontrolou. Činnost policistů na místě řídil velitel policie, který zároveň spolupracoval s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Zásah policistů z oddělení hlídkové služby ztěžovaly úzké chodby domu a naléhavost rychlé zdravotnické pomoci zraněné ženě. Díky výborné spolupráci všech zasahujících složek se ji však podařilo včas dostat do sanitního vozu k následnému transportu do českobudějovické nemocnice. Na místě došlo ke zranění celkem čtyř osob. Zbylé tři se nadýchaly kouře a byly ošetřeny na místě. Následkům požáru na místě bohužel podlehl devětapadesátiletý muž. Pravděpodobnou příčinou vzniku požáru se budou nadále ve spolupráci s hasiči zabývat českobudějovičtí kriminalisté. K objasnění úmrtí osoby byla nařízena soudní pitva.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
15. ledna 2026