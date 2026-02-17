Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Zlatý Vimperk pro naše policisty
Reprezentanti Královéhradeckého kraje ovládli Policejní mistrovství ČR v běhu na lyžích.
Vimperk – Vodník se ve dnech 9.–13. února 2026 stal dějištěm Policejního mistrovství České republiky v běhu na lyžích. Výprava z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje zde nenechala nikoho na pochybách o své špičkové formě a domů se vrací s mnoha cennými kovy – včetně těch nejcennějších.
Šumavské tratě prověřily fyzickou připravenost i techniku závodníků v klasickém i volném stylu. Náš kraj vyslal své nejlepší reprezentanty, kteří zazářili jak v individuálních disciplínách, tak v týmovém závodě.
Individuální závody – naprostá dominance
Dvě jména zcela ovládla své kategorie a nenašla přemožitele v žádné disciplíně:
• prap. PhDr. Lucie Hamanová (Ženy 2) – Suverénním výkonem ovládla závody žen na 5 km. V klasickém stylu i ve volné technice obsadila 1. místo a zaslouženě se stala celkovou vítězkou své kategorie.
• prap. Štěpán Štolfa (Muži 1) – Potvrdil roli favorita v závodech mužů na 10 km. V obou technikách – klasicky i volně – nenašel konkurenci a s výrazným náskokem získal celkové 1. místo.
• prap. Bc. Barbora Šípková (Ženy 2) – Výborně doplnila Lucii Hamanovou na stupních vítězů. V závodě žen na 5 km klasicky vybojovala bronz (3. místo) a ve volné technice se posunula na stříbrnou pozici, čímž obsadila celkové 2. místo své kategorie.
• prap. David Zemek (Muži 1) – V závodech mužů na 10 km si ve volné technice vyjel skvělé 3. místo a v klasickém stylu obsadil 6. příčku.
Smíšená štafeta – zlatý triumf s odvážnou strategií
Vyvrcholením šampionátu byl závod smíšených štafet, kde tým Královéhradeckého kraje vybojoval zlatou medaili. Úspěch je o to cennější, že naši reprezentanti zvolili netradiční a odvážnou strategii – nastoupili se dvěma ženami.
Zatímco ostatní týmy spoléhaly převážně na mužské složení, naši závodníci dokázali skvělým nasazením, týmovou soudržností a perfektně připravenými lyžemi porazit celé startovní pole a získat titul mistrů ČR.
„Výkony našich policejních sportovců jsou důkazem toho, že náročnou policejní službu lze výborně skloubit se špičkovou sportovní přípravou. Tito policisté ukazují, že disciplína, odhodlání a týmovost nejsou jen hodnoty potřebné na závodní trati, ale i v každodenní službě veřejnosti. Jsem na ně hrdý,“ dodal plk. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.
Ani tento úspěch ale naše fanoušky nijak zvlášť nepřekvapí. Reprezentanti Královéhradeckého kraje totiž dlouhodobě dokazují, že patří k absolutní špičce policejních sportovců. V říjnu 2025 byli oceněni ve Španělském sále Pražského hradu, kde v kategorii policistů získali titul Sportovci roku Ministerstva vnitra 2025.
Více: Trojice policistů z Královéhradeckého kraje ovládla „Sportovce roku MV 2025“ - Policie České republiky
Tato trojice je dobře známá i ze závodů v horské cyklistice, kde pravidelně potvrzuje svou výkonnost, disciplínu i týmového ducha. V minulém týdnu byli také hosty v Českém rozhlase:
https://hradec.rozhlas.cz/trojice-policistu-z-kralovehradeckeho-kraje-uspela-v-ankete-sportovec-roku-9593539
Přesto k těmto výsledkům nepřistupují s povýšeností – právě naopak. Každý závod berou jako novou výzvu, kterou je třeba odpracovat od začátku. A právě tato kombinace pokory a bojovnosti z nich dělá sportovce, na které se můžeme plně spolehnout v každé situaci – jak na závodní trati, tak i ve službě.
Všem našim závodníkům gratulujeme k vynikající reprezentaci Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Děkujeme za fantastické sportovní výkony, odhodlání a skvělou prezentaci našeho kraje.
por. Karolína Macháčková
17.2.2026