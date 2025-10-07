Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Trojice policistů z Královéhradeckého kraje ovládla „Sportovce roku MV 2025“
Medailová sklizeň na evropském šampionátu USPE Cup 2025.
Dne 6. října 2025 ve Španělském sále Pražského hradu zazářili ti nejlepší z nejlepších.
V kategorii policistů si titul Sportovec roku Ministerstva vnitra 2025 odnesl praporčík Štěpán Štolfa z Královéhradeckého kraje. Ocenění získal za mimořádné výsledky v horské cyklistice – především za bronz z evropského šampionátu USPE Cup 2025 – a za dominanci v zimní sezóně, kdy na policejním mistrovství ČR v běhu na lyžích zvítězil klasickou technikou i v rychlostním a kombinačním závodě.
Neméně úspěšné byly i jeho kolegyně. Týmová reprezentace žen ve složení Lucie Hamanová, Barbora Šípková, které reprezentují Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, si včera odnesly spolu s dalšími kolegyněmi titul nejlepšího týmu roku.
USPE Cup 2025: Medailová sklizeň policejní reprezentace v Sázavě
- Lucie Hamanová – 3. místo (ženy jednotlivci)
- Štěpán Štolfa – 3. místo (muži jednotlivci)
- Tým žen ČR – 2. místo (Hamanová, Šípková)
- Tým mužů ČR – 3. místo (Štolfa spolu s dalšími třemi soutěžícími)
K ocenění Sportovce roku bezpochyby přispěl i úspěch na prestižním USPE Cupu 2025 – evropském šampionátu policistů v MTB, který se konal v rámci seriálu Prima CUP – ČEZ Sázava. Závodu se zúčastnily policejní reprezentace ze sedmi evropských zemí: Česká republika, Německo, Slovensko, Estonsko, Řecko, Španělsko a Nizozemsko. Muži absolvovali 80 km s převýšením 1 950 m, ženy 50 km s převýšením 1 250 m. Tropické teploty přes 30 °C prověřily fyzickou i psychickou připravenost závodníků.
Všichni tři policisté slouží v uniformách na obvodních odděleních Policie ČR. Trénují brzy ráno, po službě, o víkendech – za každého počasí. „Je to o disciplíně a podpoře rodiny a kolegů. Bez toho by to nešlo,“ shodují se.
Lucie Hamanová o sobě říká: „Na kole jsem sama sebou, nejsem tam máma, manželka ani policistka. Jízda v sedle mě naplňuje, ráda překonávám technické výzvy. V letošní sezóně jsem si splnila dva sny – 400 ULTRA bez podpory a vítězství na Rallye Sudety.“
Barbora Šípková dodává: „Jsem vděčná za podporu rodiny, která mi umožňuje věnovat se sportu na této úrovni.“
Krajský ředitel Policie ČR Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ocenil trojici slovy: „Výkony Lucie Hamanové, Štěpána Štolfy a Barbory Šípkové dokazují, že i při náročné službě lze dosahovat špičkových sportovních výsledků. Jejich úspěchy nejsou jen sportovními medailemi – jsou důkazem toho, že disciplína, vytrvalost a týmová spolupráce, které uplatňují v závodech, jsou zároveň cennými hodnotami, které denně přinášejí do své služby. Ať už jde o výkon ve službě, pomoc občanům nebo zvládání krizových situací, právě takoví lidé ukazují, že Policie ČR je tvořena profesionály s lidským rozměrem. Jejich příklad motivuje nejen kolegy ve službě, ale i mladou generaci, která se rozhoduje pro kariéru u policie.“
Další neopomenutelné úspěchy výše zmíněných sportovců:
Výsledky v seriálu Prima CUP 2025:
- Barbora Šípková – 1. místo v kategorii Ženy 30–39 let (OPEN)
- Štěpán Štolfa – 1. místo v kategorii Muži 19–29 let (ELITE)
- Lucie Hamanová – 6. místo v kategorii Ženy 19–29 let (OPEN), nejlepší výsledek: 2. místo v Harrachově
por. Karolína Macháčková
7.10.2025