Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Zbraňová amnestie v Moravskoslezském kraji v plném proudu
Informace i k novému zákonu o zbraních a střelivu a Centrálním registru zbraní.
Informace k půlroční zbraňové amnestii
S novým zákonem o zbraních přichází i zbraňová amnestie, v České republice v pořadí šestá. Jedná se o zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, jak praví zákon. Amnestie probíhá od 1. ledna do 30. června 2026 a je v gesci odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.
Lidé tak mohou půl roku beztrestně legalizovat nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části, rovněž tak střelivo, munici a výbušniny. Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou zkoumáním, zda nebyly nástrojem trestné činnosti nebo výnosem z trestné činnosti. Pokud zkoumání toto neprokáže a zbraň není v pátrání, vyzveme osobu, že v případě zájmu má možnost do šesti měsíců ode dne výzvy požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně. Platí, že zbraň vydáme jen tomu, kdo splňuje zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
Každopádně, neptáme se na původ předaného předmětu, o jeho historii a okolnosti se ale začneme zajímat, pokud je zbraň v pátrání anebo expertiza potvrdí, že se zbraní byl spáchán trestný čin.
V Moravskoslezském kraji bylo v rámci amnestie v roce 2021 odevzdáno přes 200 zbraní, v roce 2014 téměř 370 zbraní. V roce 2009 bylo v tehdy Severomoravském kraji odevzdáno 511 zbraní.
První zbraně letošní amnestie nám lidé hlásili od pondělí 5. ledna a postupně je předávají policistům. Minulý týden jsme tak přijali 19 zbraní, přes 130 kusů střeliva a 10 kusů munice. Jednalo se o různé zbraně, například na Bruntálsku byl odevzdán perkusní revolver, na Frýdecko-Místecku pistole jednoranová upravená „podomácku“ a na Karvinsku byla odevzdaná puška jednoranová.
Zásadní je i v tomto ohledu vaše bezpečí. Proto apelujeme na všechny, kteří plánují zbraňové amnestie využít, nechť nemanipulují se žádným předmětem – zbraněmi, střelivem, municí ani výbušninami. Určitě není z bezpečnostního hlediska vhodné je „nabalit do tašky“ a odnést policistům. V prvé řadě nás kontaktujte, neváhejte využít linku 158, policisté vám sdělí další postup. Jakékoliv dotazy vám ochotně telefonicky či e-mailem zodpoví také kolegové z jednotlivých pracovišť odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál:
- Bruntál: tel.: 974 731 300, e-mail: krpt.oszbm.br@pcr.cz
- Frýdek – Místek: tel.: 974 732 300, e-mail: krpt.oszbm.fm@pcr.cz
- Karviná: tel.: 974 734 300, e-mail: krpt.oszbm.ka@pcr.cz
- Nový Jičín: tel.: 974 735 300, email: krpt.oszbm.nj@pcr.cz
- Opava: tel.: 974 737 300, e-mail: krpt.oszbm.op@pcr.cz
- Ostrava: tel.: 974 725 300, e-mail: krpt.oszbm.ov@pcr.cz
Příbuzní nalezli zbraně a střelivo po zemřelém, kontaktovali policisty
V průběhu roku informujeme o nálezech nevybuchlé munice, výjimkou nejsou ani případy nálezů zbraní či střeliva například po zemřelé osobě. Jeden z posledních případů je z listopadu minulého roku. Po úmrtí muže z Hlučínska na Opavsku nalezli příbuzní v jeho bydlišti různé zbraně, jejich části a munici. Jednalo se například o pistole, samopaly, střelu do tanku a stovky kusů střeliva. Nálezci informovali policii. Na místě pracovali policisté z obvodního oddělení Hlučín a také z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Zajištěné věci putovaly k odbornému posouzení na odbor kriminalistické techniky a expertiz, část i do skladu zbraní odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Muž měl zbrojní oprávnění, které mu však před několika lety zaniklo. Hlučínští policisté se případem i nadále zabývají.
Související informace - novela zákona o zbraních a střelivu, nový Centrální registr zbraní
Od 1. ledna 2026 platí nový zákon o zbraních a střelivu (zákon č. 90/2024 Sb.). Jak jsme již informovali, novela přináší mnoho změn, například digitalizaci dokladů, nové názvosloví a druhy zbrojních oprávnění, stanoví rovněž nové kategorie zbraní a střeliva. Důležité jsou změny v postupu při žádostech o nové zbrojní oprávnění, v prokazování oprávněnosti držení zbraně a změny v místní příslušnosti. Nový zákon zavádí nový pojem „vedlejší držitel zbraně“, zkracuje zdravotní způsobilost a za pozornost stojí jistě i část věnovaná komunikací se správními orgány. Bližší informace naleznete na našich sociálních sítích a také na webu Policie ČR https://policie.gov.cz/clanek/zakon-o-zbranich-bude-mit-novou-podobu.aspx .
Novela zákona preferuje elektronickou komunikaci, která může občanovi ušetřit čas a v některých případech i peníze, protože žádosti vztahující se k některým kategoriím zbraní jsou zcela osvobozeny od správních poplatků, v dalších případech je poplatek při podání ponížen o 20 % z celkové částky. V této souvislosti bychom chtěli veřejnost upozornit na nutnost zachování postupů při elektronickém podávání žádosti. Po jejím podání je zapotřebí vyčkat na zpětnou vazbu od správního orgánu, který zašle osobě údaje k platbě. Množí se nám od počátku roku případy, kdy žadatel pošle žádost a současně správní poplatek, kdy proces přiřazení platby anebo její navrácení může vést k určitým časovým prodlevám.
Od 1. ledna 2026 byla současně se zbraňovou novelou spuštěna zcela nová generace Centrálního registru zbraní (CRZ). Nový systém plně reflektuje aktuální legislativu a přináší zásadní modernizaci v oblasti správy zbraní, zbrojních oprávnění a zbrojních licencí. Jedním z klíčových přínosů je integrace s Portálem občana, která držitelům zbrojních oprávnění umožní online přístup k jejich údajům. Ověřený výpis ze zbrojního listu bude možné získat i na všech kontaktních místech Czech POINT v ČR a v zahraničí. Veškeré informace naleznete na policejních sociálních sítích a také na webu Policie ČR https://policie.gov.cz/clanek/spoustime-novy-centralni-registr-zbrani.aspx .
por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 15. ledna 2025