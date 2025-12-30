Spouštíme nový Centrální registr zbraní
Jde o největší digitalizační projekt Policie ČR. Nový systém začne fungovat 1. 1. 2026 v dopoledních hodinách.
Blíží se zcela nová generace Centrálního registru zbraní (CRZ). Jde o technicky nejnáročnější a nejrozsáhlejší informační systém, který provozujeme. Nový systém plně reflektuje aktuální legislativu a přináší zásadní modernizaci v oblasti správy zbraní, zbrojních oprávnění a zbrojních licencí.
Plná legislativní shoda a moderní rozhraní
Nový CRZ byl budován s důrazem na maximální bezpečnost dat a uživatelský komfort. Všechny legislativní úpravy, které vstupují v platnost k 1. 1. 2026, jsou v systému plně implementovány, přičemž jedním z klíčových přínosů je integrace s Portálem občana, která držitelům zbrojních oprávnění umožní online přístup k jejich údajům. Ověřený výpis ze zbrojního listu bude možné získat i na všech kontaktních místech Czech POINT v ČR a v zahraničí.
„Spuštění systému takového rozsahu je pro Policii ČR technologickým milníkem, ke kterému jsme přistoupili s maximální odpovědností,“ uvádí ke spuštění policejní prezident Martin Vondrášek. Vzhledem k vysokému zájmu o nové online funkcionality jsme systém podrobili zátěžovým testům. Přesto prosíme veřejnost o trpělivost v případě krátkodobého zahlcení přístupové brány Portálu občana, která slouží jako vstupní bod pro identifikaci uživatelů.
Kontinuita pro podnikatelské prostředí
V rámci náběhu systému v prvních 14 dnech bude modul „přepravy“, sloužící k hlášení přeprav zbraní, obsluhován prostřednictvím zavedeného náhradního řešení (helpdesk). Podnikatelé v oboru zbraní a střeliva jsou s tímto procesem detailně seznámeni a kontinuita jejich obchodní činnosti je tak plně zajištěna. Tento přechodný režim je vyvolán technickým laděním na straně externího dodavatele monitoringu transportů. Naší prioritou byla stabilita jádra a digitalizace pro občany ČR, přičemž ostatní agendy jsou odbavovány standardní cestou bez jakéhokoliv dopadu na platnost dokladů a na uživatelský komfort. Neméně podstatným faktem je také to, že důvěrně známé prostředí pro podnikatele zůstává prakticky neměnné, a to s ohledem na uživatelskou přívětivost. Ve snaze usnadnit všem dotčeným subjektům přechod na novou zbraňovou legislativu a CRZ, uspořádali kolegové z ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR v úzké spolupráci s pracovníky odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR v uplynulém období sérii školení se zaměřením například na podnikatele, provozovatele střelnic, zkušební komisaře anebo obecní a městské policie. Záznamy z těchto školení jsou k dispozici na oficiálním YouTube kanálu Ministerstva vnitra ČR.
Informační otevřenost vůči ostatním rezortům
Rovněž deklarujeme plnou technickou připravenost ke sdílení dat s ostatními státními institucemi, bez jejichž součinnosti nelze zajistit bezproblémové fungování všech funkcionalit CRZ. Již v dubnu 2025 bylo z naší strany dokončeno programování služeb, které umožňují ošetřujícím lékařům získat informaci, zda je jejich pacient držitelem zbrojního oprávnění. „Z naší strany je tak systém pro výměnu informací s registry zdravotnictví kompletně připraven. Pokud použiji můj oblíbený školní příměr, tak my máme domácí úkol splněn,“ doplňuje Martin Vondrášek.
Jakmile bude na straně ostatních partnerů, především pak správce registru pacientů (tj. Ministerstva Zdravotnictví ČR) zprovozněna příslušná protistrana, budou data o držitelích zbrojních oprávnění lékařům okamžitě k dispozici, a to v reálném čase.
Následující týdny budou věnovány sledování provozu a postupné optimalizaci některých doplňkových agend, jako jsou evropské zbrojní pasy či osvědčení o znehodnocení zbraní. Cílem je poskytnout občanům i odborné veřejnosti robustní a bezpečný nástroj, který odpovídá nárokům 21. století.
plk. Jozef Bocán
30. 12. 2025