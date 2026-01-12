Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zbraňová amnestie 2026 v plném proudu
S novým rokem vstoupil v platnost nový zákon o zbraních a střelivu.
vygenerováno AIRok 2026 jsme zahájili v pořadí již šestou zbraňovou amnestii v historii České republiky, která probíhá od 1. ledna do 30. června 2026. Veřejnost může během tohoto období beztrestně odevzdat na kterémkoliv útvaru Policie České republiky nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo. Amnestie se vztahuje také na munici či výbušniny. S těmito předměty však sami nemanipulujte a nepřenášejte je. Neprodleně volejte na linku 158. Na místo se dostaví pyrotechnik, který zjistí, zda je s předmětem možné odborně manipulovat a v případě potřeby jej zlikviduje na nejbližším vhodném místě nebo jej na takové místo převeze. V minulosti proběhly zbraňové amnestie v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a 2021.
Veškeré odevzdané zbraně a střelivo budou podrobeny odborným zkoumáním, čímž bude ověřeno, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se toto neprokáže, osoba bude vyrozuměna o možnosti podání žádosti do šesti měsíců o vydání dokladů opravňující držení odevzdané zbraně či střeliva. Osoba musí splňovat všechny zákonné podmínky a vlastnit odpovídající zbrojní oprávnění. V opačném případě budou policisté zjišťovat původ předaného předmětu.
Dnes policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v České Lípě převzali například samonabíjecí pušku Mauser 98. V Semilech pak v uplynulém týdnu převzali policisté samopal MP40 bez hlavně a zásobníku. Do dnešního dne jsme v Libereckém kraji převzali 6 nelegálně držených zbraní, 3 pušky, 2 pistole a 1 samopal.
Veškeré důležité informace a odkazy k tomuto tématu naleznete na zpravodajském portálu Policie ČR, Zbraňová amnestie 2026 - Policie České republiky.
12. ledna 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje