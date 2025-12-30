Zbraňová amnestie 2026
S novým zákonem o zbraních přichází také zbraňová amnestie.
Úderem nového roku začne platit nový zákon o zbraních. Ten přináší řadu významných změn a také již v pořadí šestou zbraňovou amnestii v historii České republiky.
Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, jak zákon přesně vystihuje pojem zbraňová amnestie, probíhá od 1. ledna do 30. června 2026.
Lidé mají půl roku na to, aby beztrestně legalizovali nelegálně držené zbraně, jejich hlavní části nebo střelivo. V minulosti amnestie proběhly v letech 1996, 2003, 2009, 2014 a v roce 2021. V této omezené době lze zbraň nebo střelivo dobrovolně předat na kterémkoliv útvaru Policie ČR a o převzetí vydá policie potvrzení. Odevzdané zbraně a střelivo následně projdou odborným zkoumáním, jehož cílem je ověřit, zda nebyly použity ke spáchání trestného činu. V případě, že se zkoumáním neprokáže souvislost s trestnou činností a zbraň není v pátrání, bude osoba informována o možnosti do šesti měsíců požádat o vydání potřebných dokladů, které ji opravňují k držení této zbraně. Platí, že zbraň může být vydána pouze tomu, kdo splňuje všechny zákonem stanovené podmínky a má odpovídající zbrojní oprávnění.
Policisté se při amnestii neptají na původ předaného předmětu. Až v případě, že je zbraň v pátrání nebo že expertíza potvrdí, že se zbraní byl spáchán trestný čin, se o historii a okolnosti nálezu začnou policisté zajímat.
|Rok amnestie
|Počet odevzdaných zbraní
|1996
|3704
|2003
|4192
|2009
|7897
|2014
|5877
|2021
|3820
Je důležité zmínit, že zbraňová amnestie, tedy zánik trestnosti trestného činu nedovoleného ozbrojování se vztahuje nejen na zbraně a střelivo, ale také na munici či výbušniny. V případě nálezu munice, výbušniny, výbušného předmětu (granátu, miny, rozbušky, vojenské imitační prostředky apod.) či podezřelého předmětu připomínající nebezpečný nález důrazně apelujeme na nálezce, aby s těmito předměty v žádném případě nemanipuloval a neprodleně volal na linku 158. Největší nebezpečí hrozí při jejich převozu. Prosím, nenoste je na policii! Přivolaný pyrotechnik zjistí, zda je s nimi možné odborně manipulovat a v případě potřeby je zlikviduje na nejbližším vhodném místě, nebo jej odveze na bezpečné místo k následnému zničení.
Nejdůležitější změny nového zákona o zbraních naleznete v naší tiskové zprávě (https://policie.gov.cz/clanek/zakon-o-zbranich-bude-mit-novou-podobu.aspx) a také vám může pomoci náš podcast s ředitelem služby pro zbraně a bezpečnostní materiál plk. Milanem Prchalem. - https://www.youtube.com/watch?v=k02xbrVkv9I
Se zbraňovou novelou také spouštíme zcela novou generaci Centrálního registru zbraní (CRZ). Jde o technicky nejnáročnější a nejrozsáhlejší informační systém, který provozujeme. Nový systém plně reflektuje aktuální legislativu a přináší zásadní modernizaci v oblasti správy zbraní, zbrojních oprávnění a zbrojních licencí.
Proces obměny si vyžaduje adekvátní prostor pro důležitou a složitou změnu. Centrální registr zbraní je nyní již mimo provoz (od 29. 12. 2025) a spuštění nového CRZ je naplánováno na dopolední hodiny dne 1. 1. 2026. Podrobné informace o novém CRZ - http://policie.gov.cz/clanek/spoustime-novy-centralni-registr-zbrani.aspx
kpt. Irena Brodská
tisková mluvčí PP ČR
30. prosince 2025