Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Zbraně odevzdané v lednu
V rámci probíhající zbraňové amnestie bylo v Libereckém kraji za měsíc leden odevzdáno celkem 38 kusů zbraní a 5 111 kusů různého střeliva.
Mezi odevzdanými kusy byla také jedna zbraň spadající do zakázané kategorie R1, konkrétně německý samopal MP 40, avšak v nekompletním stavu, bez hlavně. Do kategorie R3 spadá 26 odevzdaných zbraní (22x pistole samonabíjecí, 2x signální zbraň, 1x revolver, 1x samonabíjecí puška). Do kategorie R4 bylo zařazeno 11 odevzdaných zbraní (7x opakovací puška, 2x perkusní revolver, 1x válec k perkusnímu revolveru, 1x tlumič hluku výstřelu).
Až na jednu (pistole CZ vzor 50) šlo ve všech případech o zbraně vyrobené do roku 1945. Žádná z odevzdaných zbraní nespadá do kategorie R2. Rovněž nebyla nalezena žádná zbraň evidovaná jako odcizená nebo ztracená. Zda s některou z nich nebyl spáchán dosud neobjasněný trestný čin, je předmětem dalšího šetření – znaleckého zkoumání v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická balistika.
Při odevzdávání dbejte na pravidlo, pokud si nejste jisti v případě nálezu jakékoliv výbušniny nebo munice, neváhejte kontaktovat policisty na lince 158, předejdete tak možnému neštěstí. V žádném případě s takovými předměty nemanipulujte.
S novelou zákona o zbraních a střelivu nepřišla jen zbraňová amnestie ale také digitalizace dokladů. Dosavadní fyzické zbrojní průkazy pozbyly s koncem loňského roku platnost a nahradilo je elektronické oprávnění, které je kompletně evidováno v Centrálním registru zbraní (CRZ). Výjimkou je Evropský zbrojní pas, který si ponechá fyzickou podobu a dočká se menší změny svého formátu. U certifikátu znehodnocené zbraně nastává změna ve vydávajícím úřadu. Bude jím nově Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva.
Vedoucí odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, plk. Mgr. Lukáš Ruth doporučuje držitelům zbrojního oprávnění zaregistrovat se na portálu občana (www.portalobcana.gov.cz), ve kterém jsou veškeré potřebné aktuální informace, přehled o vlastních údajích a platnosti, komunikace s úřady (vybraná podání, archiv dokumentů), včasná upozornění na povinnosti, aj. „S portálem občana jsou spojené i další služby, které poskytujeme my, viz třeba upozornění na konec zdravotní prohlídky tak, jako je to třeba u řidičských průkazů. Kdo je registrován na portálu občana, je upozorněn notifikací na to, že se blíží konec zdravotní způsobilosti,“ uvádí plukovník Mgr. Lukáš Ruth. Jednou z novinek je totiž mimo jiné zkrácení zdravotní způsobilosti z dosavadních 10 let na 5 let. Každých pět let tak musí držitel zbrojního oprávnění předložit nový lékařský posudek. V opačném případě policie zajistí všechny zbraně, které má držitel k užívání do doby, než prokáže, že je dle zákona oprávněn zbraně držet. V případě, že osoba není zdravotně způsobilá vlastnit zbrojní oprávnění, musí lékaři nově ověřit, zda tato osoba není držitelem oprávnění k nakládání se zbraněmi a střelivem. Podle předchozí právní úpravy tuto povinnost lékaři neměli. Portál občana tak není jen „něco navíc“, jedná se o praktický nástroj, který šetří čas, snižuje riziko chyb a pomáhá plnit zákonné povinnosti pohodlně a bezpečně v digitální podobě.
Nové kategorie zbraní
Rozdělení kategorií zbraní směřuje k přehlednějšímu rozdělení a zároveň tím snižuje riziko záměny. Zavádí se členění na zbraně podléhající registraci, zbraně podléhající ohlášení a zbraně nepodléhající ohlášení.
- zbraně podléhající registraci: R1 (odpovídá dřívější kategorii A), R2 (A1), R3 (B), R4 (C)
- zbraně podléhající ohlášení (povinně ohlašované) PO (dříve C1)
- zbraně nepodléhající ohlášení NO (nahrazuje kategorii D)
Více informací naleznete v následujícím odkazu https://policie.gov.cz/clanek/zbranova-amnestie-2026-v-plnem-proudu.aspx.
6. února 2026
kpt. Mgr. Iva Martínková
odd. tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje