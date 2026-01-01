Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Žádáme veřejnost o pomoc

Informace přijmeme na lince 158. 

V souvislosti s nedělní tragickou nehodou u Uherského Ostrohu žádáme řidiče, svědky, kteří se dne 26. 4. 2026 v době od 20:30 hod. do 20:45 hod. pohybovali v úseku od Zimního stadionu v Uherském Ostrohu až po začátek obce Moravský Písek na silnici II/495, případně zaznamenali (i palubní kamerou) jízdu hnědého Fordu Mondeo (verze sedan/hatchback), aby se obrátili na kriminalisty nebo na dopravní policisty na telefonním čísle 158 (tel. č. 735 780 180). Uvítáme jakýkoliv poznatek od osob, který by mohl přispět ke zdárnému objasnění okolností této tragické nehody, i ten zdánlivě pro pozorovatele nevýznamný.

https://policie.gov.cz/clanek/tragicka-nehoda-u-uherskeho-ostrohu.aspx

Děkujeme.

28. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 