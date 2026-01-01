Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Žádáme veřejnost o pomoc
Informace přijmeme na lince 158.
V souvislosti s nedělní tragickou nehodou u Uherského Ostrohu žádáme řidiče, svědky, kteří se dne 26. 4. 2026 v době od 20:30 hod. do 20:45 hod. pohybovali v úseku od Zimního stadionu v Uherském Ostrohu až po začátek obce Moravský Písek na silnici II/495, případně zaznamenali (i palubní kamerou) jízdu hnědého Fordu Mondeo (verze sedan/hatchback), aby se obrátili na kriminalisty nebo na dopravní policisty na telefonním čísle 158 (tel. č. 735 780 180). Uvítáme jakýkoliv poznatek od osob, který by mohl přispět ke zdárnému objasnění okolností této tragické nehody, i ten zdánlivě pro pozorovatele nevýznamný.
Děkujeme.
28. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.