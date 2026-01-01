Tragická nehoda u Uherského Ostrohu

Spolujezdkyně havárii nepřežila. 

V neděli před jednadvacátou hodinou policisté vyjížděli k vážné nehodě na silnici II/495 k Uherskému Ostrohu.

Dvacetiletá řidička vozidla Ford Mondeo jedoucí na Moravský Písek vyjela z dosud nezjištěných příčin vpravo mimo komunikaci, kde čelně narazila do vzrostlého stromu. Nárazem byla s vozidlem vymrštěna zpět na komunikaci. Osmnáctiletá spolujezdkyně utrpěla zranění, kterým i přes veškerou snahu záchranářů podlehla. Řidička, u které byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, byla letecky transportována s vážným zraněním do brněnské nemocnice.

Přesnou příčinu a okolnosti této tragické nehody šetří dopravní policisté společně s kriminalisty. 

27. dubna 2026, por. Radomír Šiška, DiS.

