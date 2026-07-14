Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Záchrana tonoucího a nečekané zatčení
Policisté z Turnova v pátek večer zachránili tonoucího muže z řeky. Při následném šetření na místě zadrželi hledaného muže.
Nevšední páteční službu si 10. července prožili policisté z obvodního oddělení Turnov. Ti byli krátce po 18. hodině vysláni k řece Jizeře v Turnově, kde se měl ve vodě nacházet muž, kterému viditelně docházely síly, proto potřeboval okamžitou pomoc. Hlídka na místo dorazila za velmi krátkou dobu. Velitel hlídky na nic nečekal a ihned skočil do vody za tonoucím mužem. Plavce se mu podařilo dopravit ke břehu, kde mu pomáhala kolegyně a členové Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, kteří muže vytáhli z vody. Společně se jim podařilo tonoucího dostat bezpečně na břeh.
Po vytažení z vody byl muž při vědomí a policisté jej předali do péče Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, která plavce na místě ošetřila a následně v pořádku vrátila jeho přítelkyni.
Muž hlídce sdělil, že se chtěl pouze osvěžit, ale přecenil své síly. Provedená dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přesahující 2 promile alkoholu.
Tím však práce policistů neskončila. Na místě se nacházel také podnapilý svědek celé události. Při jeho lustraci v dostupných policejních systémech turnovští policisté zjistili, že je na něj vydán příkaz k zatčení. Muže proto na místě omezili na osobní svobodě a dále putoval do policejní cely. Provedenou dechovou zkouškou u něj taktéž prokázali pozitivní hodnotu, tentokrát s překvapivým výsledkem, který přesáhl hranici 4 promile alkoholu.
Díky rychlé reakci všech zasahujících složek skončila záchrana tonoucího bez vážnějších následků. Alkohol "k vodě" ale rozhodně nepatří.
Během letní sezóny pořádají preventisté libereckého krajského ředitelství bezpečnostní akce s názvem „Bezpečně u vody“, zaměřené právě na pobyt u vody. Rozdávají informační letáčky a poskytují cenné informace. Věnujte jim prosím pozornost a dodržujte pravidla chování u vody, ať si všichni léto užijeme ve zdraví. Prevence se vyplácí!
Pod tímto odkazem naleznete několik důležitých pravidel pro bezpečný pobyt u vody: Bezpečně u vody 2025 - Policie České republiky
14. července 2026
por. Mgr. Iva Martínková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje