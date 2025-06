Bezpečně u vody 2025

Byli jste už letos u vody nebo se k ní chystáte? Vykoupat se, sjet řeku na lodi nebo třeba brázdit vodní hladinu na paddleboardu? My budeme, stejně jako každý rok, dohlížet u vody, ve vodě i na vodě na vaše bezpečí. Bez spolupráce s vámi to ale nepůjde.

V neděli 1. června jsme v pražských Žlutých lázních odstartovali společně s našimi partnery již 10. ročník preventivně bezpečnostního opatření Bezpečně u vody. U vodních ploch a toků se s vámi budeme potkávat až do konce září. Budeme radit, doporučovat, ale také kontrolovat a ukládat sankce, když to bude nutné. Pokud ale všichni přistoupíme k provozu na vodních cestách s respektem a obezřetností, stane se vaše léto přesně takovým, jakým chcete – bezstarostným, bez úrazů, bez ztrát na majetku, ale také bez nepříjemností v podobě pokut.

Připomeňme si proto to důležité:

Plavidla

Každý by se měl předem seznámit s pravidly pro používání plavidla, se kterým chce vyrazit na vodní hladinu. Specifická pravidla mají také jednotlivé vodní cesty. Držitelům průkazu vůdce malého plavidla to nemusíme příliš vysvětlovat, ale alespoň základní povědomí o plavebních znacích a obecně pravidlech plavebního provozu by měl znát každý, kdo se na vodních cestách (toky i plochy) pohybuje. Tedy i plavec, který se chystá přeplavat přehradu v jejím nejširším místě, windsurfař, jezdec na jetsurfu, vodní lyžař, ale i vodák na kánoi a mnozí další. Při plavbě a vodních sportech nezapomínejte na odpovídající ochranné prvky. Například kvalitní vhodně zvolená záchranná vesta pomůže při pádu z lodi i zdatnému plavci, který může po úderu do hlavy ztratit vědomí. Pohodlnější alternativou může být samonafukovací vesta. Důležitost propojení vodních sportů s vhodnými ochrannými pomůckami propaguje také ambasador Bezpečně u vody jezdec světového poháru na jetsurfu Matyáš Kulich.

Důležité informace k tématu provozu na vodních cestách poskytuje na svých webových stránkách například Státní plavební správa.

Plavci

Už jsme zmiňovali, že pravidla platí i pro plavce. Není to žádné omezování, pravidla jsou nastavena na ochranu právě těch nejzranitelnějších, kterými plavci na vodních cestách bezpochyby jsou. Nejbezpečnější je pohyb ve vyznačených zónách, kde je značením zakázána plavba. Pro zdatnější plavce, kteří chtějí překonávat větší vzdálenosti, platí, že by měli být pro ostatní dobře viditelní. Sportovce, který se ve vodě nezvýrazní např. čepicí pro plavce křiklavé barvy ideálně v kombinaci s vhodnou bójkou, ve vlnách a odrazech slunce snadno přehlédne vůdce plavidla. Následky střetu mohou být pro plavce fatální. Plavecká bójka může být zároveň velkou pomocí ve chvíli, kdy plavci dojdou síly nebo ho zastihne zdravotní indispozice.

Koupání s dětmi i bez nich

Pokud se chystáte k vodě s malými dětmi, plánujte dopředu. Zvažte plavecké schopnosti své i dětí a podle potřeby se vybavte vhodnými plaveckými pomůckami. Vybírejte ty z odolných materiálů a v odpovídající velikosti. Když zvolíte rukávky, zvažte jejich odolnost při delším pobytu na slunci a při kontaktu s ostrými předměty. Pro menší neplavce jsou vhodné rukávky spojené s břišním pásem. Moderní jsou plovací vestičky. Také při jejich výběru dbejte na kvalitu. Při výběru zmiňovaných pomůcek vždy promyslete, jestli je pořizujete na koupání nebo pro plavecký výcvik a při nákupu se snažte příliš nešetřit – může jít totiž o život.

Předem se zamyslete také nad výběrem místa pro koupání. Pro neplavce je nezbytností pozvolný přístup do vody. Na místě si určitě ověřte, jestli se dno po pár metrech mělčiny nepropadá do velké hloubky. Pro neplavce či ne úplně zdatné plavce je naprosto klíčový nepřetržitý dohled. Zejména v přírodních vodních zdrojích jde v případě uklouznutí a podobných komplikací o vteřiny. Voda bývá zakalená a její průhlednost omezená. Topící se pod hadinou těžko hledá a záchrana může přijít pozdě.

I plavcům, kteří už nepotřebují u vody nepřetržitý dozor, se vyplatí mít u vody nějakého parťáka, se kterým o sobě budou mít navzájem přehled. Někoho, kdo pomůže v případě úrazu nebo přivolá pomoc, když nastanou komplikace ve vodě.

Skoky do vody

Nikdy neskákejte do „neznámé vody“! Už jste to ze strany záchranných složek slyšeli? Má to svůj důvod. Je zkrátka příliš riskantní skočit do vody tam, kde nevíte, co vás pod hladinou čeká. Jaká je tam hloubka, jestli kousek pod hladinou nečíhá skála nebo naplavený strom. Vždy si proto předem ověřte, zda je místo pro skoky bezpečné. Zejména pro skoky z větší výšky je nezbytností správná technika skoku.

Parkování a zabezpečení majetku

Pokud jedete k vodě, ověřte si dopředu možnosti parkování. Využívejte místa vyhrazená pro parkování a nezapomínejte, že pravidla silničního provozu platí i na místních a účelových komunikacích. V zaparkovaných autech určitě nenechávejte na viditelných místech cennosti. Ty nechte raději rovnou doma a k vodě si s sebou vezměte jen to nejnutnější. Pokud jste na veřejném koupališti nebo v kempu, ptejte se po bezpečnostních skříňkách nebo jiných možnostech úschovy. Jízdní kola odkládejte do určených stojanů a k jejich zabezpečení použijte kvalitní lankový zámek.

Když nastanou komplikace

Pokud se vám u vody ztratí dítě, neváhejte ani chvilku. Tam kde to jde, se obraťte na plavčíka, případně hned volejte přes tísňovou linku záchranné složky. U vody opravdu rozhodují vteřiny.

Prosíme, u vody nebuďte lhostejní ani k tomu, co se děje kolem. I vy můžete zachránit přivoláním pomoci plavce nebo třeba vůdce plavidla, který se dostal ve vodě do potíží. V případě záchrany platí, že nesmí dojít k ohrožení zachránce. Pamatujte, že záchrana z vody není snadná a vyžaduje často výcvik či minimálně velkou fyzickou zdatnost. Pokud to jde a je to bezpečné, je lepší pomáhat ze břehu nebo třeba z plavidla. Například u jezů bývají pro tento účel záchranné boxy s kruhem nebo jinou pomůckou na laně. Při improvizaci může pomoci delší větev nebo i prázdná PET lahev.

Sečteno a podrženo u vody, ve vodě i na vodě v každém ohledu důležitá obezřetnost i vzájemná ohleduplnost. Nepřeceňujte své schopnosti a fyzickou zdatnost a zohledňujte svůj zdravotní stav. Pamatujte, že jakékoliv ovlivnění alkoholem nebo jinou návykovou látkou představuje u vody velké riziko.

V rámci akce Bezpečně u vody se s vámi budeme potkávat po celé léto na březích významných vodních cest, v kempech, na koupalištích, ale také na větších preventivně prezentačních akcích. Pozvánky na tyto akce najdete například na našich sociálních sítích. Už teď Vám ale přejeme klidné, pohodové a bezpečné léto.

pplk. Veronika Hodačová

odbor prevence Policejního prezidia ČR

3. 6. 2025

