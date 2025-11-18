Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Vypátrané vozidlo VW Golf

Pachatel s ním havaroval v Rakousku, kde byl zadržen tamní policií. 

Po vozidle VW Golf, které bylo odcizeno turistům na Šumavě dne 28. října 2025 z parkoviště u Jezerní slati v katastru obce Kvilka, pátrali hornovltavičtí policisté. Následující den odpoledne se vozidlo podařilo vypátrat rakouským policistům. Pachatel s ním totiž v Rakousku havaroval, čímž ho zcela zničil. Rakouští policisté muže zadrželi a nyní ho trestně stíhají pro další trestnou činnost, kterou spáchal také na území Rakouska.

Původní tisková zpráva:

https://policie.gov.cz/clanek/zpravodajstvi-z-okresu-vysetrujeme-hledame-patrame-patrani-po-motorovem-vozidle.aspx

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
18. listopadu 2025

