Pátrání po motorovém vozidle
Turistka při návratu na parkoviště zjistila, že VW Golf, kterým na Šumavu s rodinou přijela, tam není.
Hornovltavičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Od včerejšího odpoledne pátrají po osobním motorovém vozidle VW Golf, modré barvy, registrační značky 8U84268, které oznamovatelka zaparkovala dne 28.10.2025 po 14:00 hodině na parkovišti u Jezerní slati v katastru obce Kvilda. Když se zhruba v 16:20 hodin na parkoviště vrátila, vozidlo tam již nenašla. Ve vozidle se dále nacházely tři bundy, tři páry bot a doklady k vozidlu. Odcizením vozidla vznikla poškozené škoda za nejméně 415 000 korun.
Po vozidle VW Golf policisté vyhlásili pátrání. Hornovltavičtí policisté zároveň žádají případné svědky, kteří by vozidlo spatřili, aby ihned kontaktovali policisty na tísňové lince 158. Děkujeme.
29. října 2025