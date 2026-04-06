Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Velikonoční kontroly v Královéhradeckém kraji
Každé čtvrté auto odjíždělo s pokutou.
Během celorepublikové dopravně bezpečnostní akce odhalili policisté v Královéhradeckém kraji stovky prohřešků, včetně jízdy pod vlivem alkoholu či návykových látek nebo řízení bez řidičského oprávnění.
Zvýšený provoz na silnicích během velikonočních svátků se stal hlavním důvodem rozsáhlého nasazení policistů v rámci celorepublikové bezpečnostní akce, která se nevyhnula ani Královéhradeckému kraji. Od čtvrtka 2. dubna do dnešního večera se desítky hlídek v našem regionu zaměřily na plynulost dopravy a dodržování zákonných povinností. Během těchto pěti dnů policisté zkontrolovali celkem 1 257 vozidel a výsledky potvrzují, že zvýšený dohled byl více než opodstatněný. Celkem bylo zjištěno 360 přestupků, které hlídky vyřešily uložením pokuty na místě, a dalších 24 případů muselo být oznámeno příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Pozornost policistů se soustředila i na nejzávažnější přestupky, které přímo ohrožují bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. V jednom případě řidič usedl za volant pod vlivem alkoholu a u dvou dalších osob test odhalil přítomnost návykových látek. Velmi riskantně si počínali také dva lidé, kteří řídili vozidlo bez příslušného řidičského oprávnění, a jeden řidič se dokonce dopustil trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, když ignoroval vyslovený zákaz řízení.
Specifická část kontrol byla zaměřena na nákladní dopravu a dodržování sociálních předpisů, jako jsou povinné přestávky či doba jízdy. V této oblasti bylo zaznamenáno sedm porušení pravidel, přičemž ve čtyřech případech museli policisté přistoupit k uložení kaucí v celkové výši 60 tisíc korun. Tři nákladní automobily navíc nesplňovaly zákonné limity pro maximální povolenou hmotnost.
I přes toto nasazení policistů v terénu došlo během sledovaného období k 59 dopravním nehodám. Tyto události si vyžádaly dvě těžká a 26 lehkých zranění. Pět nehod bylo bohužel způsobeno jízdou pod vlivem alkoholu nebo drog. S lítostí musíme konstatovat, že jedna z nehod skončila tragicky.
por. Karolína Macháčková
6.4.2026