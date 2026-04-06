Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Smrtelná dopravní nehoda na Rychnovsku
Motocyklista svým zraněním v nemocnici podlehl.
Dne 5. dubna 2026 kolem 14. hodiny došlo na silnici II/317 mezi obcemi Borohrádek a Čermná nad Orlicí k tragické dopravní nehodě motocyklisty.
Čtyřiasedmdesátiletý řidič motocyklu značky Yamaha jel ve směru od obce Borohrádek na obec Čermná nad Orlicí. Při průjezdu levotočivou zatáčkou ve směru své jízdy vyjel vpravo mimo komunikaci a havaroval v silničním příkopu.
U řidiče byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem. Motocyklista při nehodě utrpěl vážná zranění, se kterými byl převezen do nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, kde bohužel svým zraněním podlehl.
Přesné okolnosti a příčina dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření rychnovských kriminalistů ve spolupráci s dopravními policisty.
por. Karolína Macháčková
6.4.2026