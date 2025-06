Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

V plavebním kanálu utonul muž

LITOMĚŘICKO – Upozorňujeme na důležitost dodržování bezpečného chování při pobytu u vody!

Policisté vyjížděli v neděli 22. 6. 2025 krátce po 17 hodině k plavebnímu kanálu na řece Labi u Roudnice nad Labem. Ve vodě se ztratil muž, který si šel zaplavat. Měl sestoupit po schodech do plavebního kanálu, kde udělal několik temp a poté zmizel pod hladinou. Tělo muže, bohužel již bez známek života, bylo po několika hodinách nalezeno v několikametrové hloubce pod hladinou. Prvotním ohledáním místa činu policisté neshledali poznatky vykazující znaky násilného zavinění.

Příčiny a okolnosti nešťastné události jsou předmětem dalšího šetření.



V souvislosti s blížícími se letními prázdninami policisté opětovně upozorňují na důležitost dodržování bezpečného chování při pobytu u vody a na vodě.

Za připomenutí určitě stojí i desatero bezpečného pobytu u přírodních vodních ploch:

1) Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody.

2) Neplav a neskákej do vody v neznámých místech.

3) Nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený, plav nejdříve hodinu po jídle.

4) Plav v určeném prostoru s dozorem plavčíka, zde máš větší záruku včasné pomoci a záchrany života.

5) Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si vhodný doprovod.

6) Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

7) Na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou a upevněnou záchrannou vestou.

8) Nekoupej se v blízkosti přehrady či hráze!

9) Měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku.

10) Prosíme, u vody nebuďte lhostejní ani k tomu, co se děje kolem. I vy můžete zachránit přivoláním pomoci…

25. 6. 2025

nprap. Pavla Kofrová

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

