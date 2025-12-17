Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Obviněný skončil ve vazbě
Kriminalisté děkují veřejnosti za pomoc při objasnění loupežného přepadení seniorky v centru Jablonce nad Nisou.
V uplynulých dnech komisař z Oddělení obecné kriminality v Jablonci nad Nisou zahájil trestní stíhání 34letého muže jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež, kterého se dopustil 19. října letošního roku v odpoledních hodinách v Jablonci nad Nisou v ulici Nádražní ve volném prostranství před vlakovým nádražím.
Tehdy tam zezadu přistoupil k 71leté ženě a ihned jí cíleně skočil na ramena a strhnul ji na zem, přičemž ona upustila kabelku, ve které měla uloženy osobní doklady, peněženku a mobilní telefon. Stejně tak upustila i tašku, v níž byl uložený nově zakoupený svetr. Obviněný okamžitě kabelku i tašku sebral a z místa utekl. Přepadená seniorka naštěstí neutrpěla žádné zranění.
Obviněný byl v minulosti již za takové zvlášť závažné zločiny pravomocně odsouzen. Mimo jiného i vzhledem k této skutečnosti komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby. Následně podanému návrhu státního zástupce soudce Okresního soudu v Jablonci nad Nisou vyhověl a obviněného do vazby poslal. Policejní hlídka ho tak z budovy soudu převezla rovnou do Vazební věznice v Liberci. Za spáchání uvedeného zvlášť závažného zločinu hrozí obviněnému trest odnětí svobody až na 10 let.
Kriminalistům se případ podařilo objasnit i na základě sdělených informací osob z řad veřejnosti, které se přihlásily na základě zveřejněné výzvy v médiích. Všem jim proto touto cestou za jejich poznatky, které následně směřovaly až k dopadení obviněného, děkujeme.
17. 12. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí