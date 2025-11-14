Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Hledáme důležitého svědka k případu loupeže v Jablonci nad Nisou
Kriminalisté, kteří intenzivně šetří veškeré okolnosti loupežného přepadení seniorky v ulici Nádražní, nyní žádají o pomoc veřejnost.
V neděli 19. října odpoledne krátce před šestnáctou hodinou v Jablonci nad Nisou v ulici Nádražní v prostoru před vlakovým nádražím dosud neznámý pachatel zezadu přistoupil k 71leté ženě a ihned ji cíleně skočil na ramena a strhnul ji na zem, přičemž ona upustila kabelku, ve které měla uloženy osobní doklady, peněženku a mobilní telefon. Stejně tak upustila i tašku, v níž byl uložený nově zakoupený svetr. Neznámý pachatel okamžitě kabelku i tašku sebral a z místa utekl. Přepadená seniorka naštěstí neutrpěla žádné zranění.
Jablonečtí kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupež a po jeho pachateli velice intenzivně pátrají. V rámci prověřování zajistili mimo jiného také fotografie pravděpodobně velmi důležitého svědka, který by jim mohl sdělit informace směřující zřejmě i k objasnění celé věci. Navíc zjistili, že se může pohybovat po území celé České republiky.
Z tohoto důvodu se proto nyní obracejí se žádostí o pomoc na širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace, které by vedly ke zjištění totožnosti muže zachyceného na fotografiích, ať je sdělí policistům telefonicky na bezplatné lince 158. Kriminalisté samozřejmě žádají i samotného muže, aby se jim případně přihlásil i sám.
14. 11. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí