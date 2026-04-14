Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Tak to má být!
Muž během rekonstrukce domu nalezl větší množství střeliva. Pyrotechnik ho na místě odpálil.
Včera krátce po 13. hodině oznámil muž na linku 158, že během rekonstrukce domu v Javorníku na Svitavsku nalezl větší množství střeliva. Na místo proto kromě policistů vyrazil také policejní pyrotechnik, který rozhodl, že nalezené střelivo zajistí a odpálí na bezpečném odlehlém místě poblíž obce. Celá událost se obešla bez zranění a škod na majetku. Vzniklý kráter po výbuchu byl následně zasypán.
Tato událost je příkladem dobré praxe, jak by se měli lidé chovat, když se dostanou do kontaktu s potenciálně nebezpečnými předměty. Zároveň připomínáme, že do 30. června máte stále možnost využít zbraňovou amnestii, tedy beztrestnou legalizaci nelegálně držené zbraně, jejích částí, nebo střeliva.
14. dubna 2026
por. Mgr. Iveta Kopecká