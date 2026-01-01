Statistika padělání platebního prostředku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí informací, citace:
„1. Máte k dispozici statistiku týkající se počtu spáchaných trestných činů neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, v letech 2019-2024?
2. Pokud ano, prosím o poskytnutí takové statistiky v letech 2019-2024, ať už byl tento trestný čin spáchán ve stádiu pokusu, nebo byl dokonán.
3. Dále prosím o poskytnutí informace, zda evidujete i způsoby spáchání tohoto trestného činu v letech 2019-2024.
4. Pokud ano, prosím o poskytnutí statistiky daných způsobů spáchání tohoto trestného činu v letech 2019-2024.“
Policejní prezidium České republiky žadateli sdělilo následující:
Podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., „pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
Policejní prezidium České republiky tímto sděluje, že statistické přehledy kriminality jsou zveřejněny na veřejně dostupných internetových stránkách Policie České republiky, viz https://policie.gov.cz/statistiky-kriminalita.aspx. Tento portál je veřejně přístupný pro všechny, tedy i pro žadatele. Na uvedené adrese jsou k dispozici statistiky za jednotlivé roky i měsíce, včetně údajů týkajících se trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Pro vysvětlení struktury tabulek Policejní prezidium České republiky doplňuje, že základní jednotkou statisticky sledovaného druhu trestné činnosti je tzv. takticko-statistická klasifikace (dále jen „TSK“). Jedná se o rozlišení podle kriminalistických hledisek, která jsou zpravidla stálá, neměnná a sledovatelná kontinuálně (např. vloupání do bytu). TSK je nezávislá na kvalifikaci dle paragrafů, zachycuje samotnou povahu jednání (paragrafy se mění, ale TSK zůstává). Tím umožňuje přesnější a dlouhodobě srovnatelné sledování trestné činnosti. Všechny statistické sestavy vycházejí z TSK. Paragrafové znění je zohledněno jen tehdy, je-li v sestavě výslovně uvedeno.
Do konce roku 2020 byly veškeré případy neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku vykazovány souhrnně v rámci TSK 838, bez dalšího rozlišení.
Od roku 2021 došlo k rozdělení na TSK 509, kdy k trestnosti postačí pouhé jednání pachatele spočívající v tom, že sobě nebo jinému opatří, zpřístupní, přijme nebo přechovává platební prostředek jiného v souvislosti s osobou fyzickou a TSK 838, kdy se jedná o zneužití firemního platebního prostředku, např. CCS karty.
Obě uvedené klasifikace se týkají § 234 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, pouze s rozlišením zda jde o hospodářskou či majetkovou kriminalitu. Celkový počet lze získat jejich součtem.
Dále Policejní prezidium České republiky sděluje, že způsob spáchání trestného činu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku podle § 234 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se neeviduje.
kpt. Mgr. Klára Szabová, 16. března 2026