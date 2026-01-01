Statistika násilné kriminality
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatelka žádala „o poskytnutí statistických údajů z Evidenčně statistického systému kriminality (ESSK) za období let 2019 až 2025 včetně“ a svou žádost konkretizovala takto:
„1. Souhrnná statistika násilné trestné činnosti:
- Počet registrovaných skutků celkem v kategorii „Násilná trestná činnost“ dle jednotlivých let.Z toho počet registrovaných skutků u konkrétních TČ:
- Vražda (§ 140) – v rozlišení na dokonaný čin, pokus a přípravu.
- Zabití (§ 141)
- Týrání svěřené osoby (§ 198)
- Týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199)
- Znásilnění (§ 185)
- Ublížení na zdraví (§ 145, 146a) - v rozlišení i dle §21
- Nebezpečné vyhrožování (§ 353) a nebezpečné pronásledování (§ 354)
- Maření výkonu úředního rozhodnutí (§ 337 odst. 2 ) v souvislosti s porušením vykázání.
2. Detailní rozpad pro vybrané delikty: U všech výše uvedených paragrafů (zejména u vražd, pokusů, příprav, zabití a znásilnění) žádám o rozpad na základě následujících statistických položek:
- Pohlaví pachatele a oběti
- Vztah mezi pachatelem a obětí (Položka 27 – detailní kódy vztahu, např. druh/družka, manželé, příbuzní, jiný blízký vztah).
- Věkové zařazení oběti (rozlišení dítě / dospělý / senior – dle položek 25 a 27).
- Příznak domácího násilí (Položka 26 – znak 1 "ano").
Strukturu tabulky prosím v těchto sloupcích:
- Rok
- Klasifikace TČ (název nebo číslo paragrafu, např. Vražda § 140)
- stadium TČ (dokonaný / pokus / příprava)
- Pohlaví pachatele
- Pohlaví oběti
- Věková kategorie oběti (např. dítě / dospělý / senior)
- Věková kategorie pachatele
- Vztah pachatele k oběti
- Příznak domácího násilí (ano/ne – dle položky 26 ESSK)
- Počet skutků
Prosím o uvedení legendy k jednotlivým kódům ESSK.”
Policie České republiky poskytla žadatelce soubor statistických údajů, které eviduje v informačním systému Statistika kriminality za roky 2019-2025 a které se vztahují k předmětu žadatelčina zájmu. V této souvislosti zároveň poskytla žadatelce následující doprovodné informace:
Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje trestnou činnost podle jednotlivých ustanovení zvláštní části zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 40/2009 Sb.“), nýbrž podle tzv. takticko-statistických klasifikací (zkratka „TSK“), které umožňují sledovat vývoj kriminality v dlouhodobém časovém horizontu nezávisle na změnách trestních předpisů. Eviduje počty registrovaných skutků, tj. skutků odpovídajících jednotlivým TSK, které od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku vedly k zahájení úkonů trestního řízení podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje oběti ve smyslu zákona č. 45/2013, o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů). Eviduje tzv. objekty napadení, tj. objekty, vůči kterým přímo směřoval útok trestné činnosti. Objektem napadení může být také osoba (typicky u skutků naplňujících skutkovou podstatu trestných činů proti životu a zdraví a trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti). Objekt napadení a oběť jsou rozdílné pojmy, které nelze vzájemně zaměňovat.
Jeden skutek může být spáchán jedním pachatelem nebo více pachateli a stejně tak ve vztahu k jednomu skutku může být objektem napadení jedna osoba nebo více osob. Ve všech sestavách statistického souboru poskytnutého povinným subjektem žadatelce jsou uváděny počty evidovaných skutků (nikoli tedy osob), u nichž alespoň jeden z možných pachatelů měl žadatelkou určenou vlastnost (např. pohlaví, věková kategorie), respektive alespoň jeden z možných objektů napadení měl takovou vlastnost. Ve vztahu k jednomu skutku se vlastnosti možných pachatelů, respektive možných objektů napadení, mohou prolínat, a proto souhrnné počty nelze získat prostým součtem jednotlivých hodnot.
Vlastnosti pachatele lze zpravidla zjistit teprve na základě jeho odhalení, tj. objasnění skutku, který spáchal. Při analýze vývoje kriminality je třeba hodnotit, zda je relevantnější sada statistických údajů o registrovaných skutcích nebo sada statistických údajů o skutcích objasněných. V sestavách statistického souboru poskytnutého povinným subjektem žadatelce jsou proto uváděny obě sady.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje ke skutkům klasifikovaným podle TSK 663, tj. skutkům naplňujícím skutkovou podstatu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 zákona č. 40/2009 Sb., jejich trestně právní kvalifikaci podle jednotlivých odstavců uvedeného ustanovení trestního zákoníku, aniž by povinnému subjektu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takovou statistiku vést. Povinný subjekt proto nemohl žadatelce poskytnout požadované statistické údaje ohledně trestných činů kvalifikovaných podle § 337 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb. Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje ke skutkům klasifikovaným podle TSK 663 rovněž údaje o vývojovém stádiu trestného činu, aniž by povinnému subjektu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takové údaje evidovat, a proto povinný subjekt nemohl poskytnout žadatelce ani tyto statistické údaje.
Statistika kriminality vedená Policií České republiky neeviduje u žádné TSK příznak „domácí násilí“, aniž by povinnému subjektu z nějakého právního předpisu vyplývala povinnost takový příznak evidovat, a proto nemohl žadatelce požadované statistické údaje poskytnut.
Povinný subjekt zároveň odkázal žadatelku na informace zveřejněné na webových stránkách Policie České republiky na adrese https://policie.gov.cz/statistiky-kriminalita.aspx, které mimo jiné obsahují legendu k jednotlivým kódům TSK.
PhDr. Jiří Vokuš, 3. června 2026